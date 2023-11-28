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耶誕節台中市民有福了！LINE FRIENDS進駐舊火車站，還有16公尺耶誕樹與市集能邊買邊吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台中市政府提供
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台中市民有福了！一年一度的耶誕嘉年華這回與LINE FRIENDS合作，特地打造「台中好甜 LINE FRIENDS好友來樂！」主題，擁有十六公尺的超高「甜蜜音樂盒」耶誕樹，旁邊還有兔兔與熊大等角色一起作陪，怎麼拍都好好看。

圖／台中市政府提供
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此次台中耶誕嘉年華將在台中火車站廣場舉行，日前台中市政府公告將於12月15日晚上六點正式點燈，開啟一連串耶誕氛圍，不僅如此，在地化呈現太陽餅與宮原眼科融合LINE角色，更有珍奶喔，隨便拍都可以踩點收集美照。

圖／台中市政府提供
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除了耶誕樹與打卡點外，還有耶誕市集可以邊走邊買邊吃，在地著名的珍珠奶茶、太陽餅、鳳梨酥、冰淇淋等統統吃得到。市集時間從12月15日起至2024年1月1日的每日下午喔，想要搶好康好吃的可以把握時間逛起來了。

圖／台中市政府提供
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「台中好甜 LINE FRIENDS好友來樂！」耶誕嘉年華

日期：2023年12月15日起至2024年1月1日

地點：舊台中火車站廣場

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