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這還不拍爆！全台初登場「達菲夢幻小屋」降落SOGO忠孝館 還有「6米高巨型雪寶」必拍要衝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／SOGO百貨粉絲頁
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拍爆SOGO！台北SOGO忠孝館放大招，不僅在一樓設有萌度最高的「達菲與好友夢幻小屋」，還派來6米高的巨型雪寶迎賓，打造「魔雪奇緣世界」，一次就能拍齊兩大夢幻造景，讓人直呼「可愛到不行」、「超級美」，一開拍就停不下來。

「6米高巨型雪寶」在SOGO忠孝館一樓迎賓。圖／SOGO百貨粉絲頁
「6米高巨型雪寶」在SOGO忠孝館一樓迎賓。圖／SOGO百貨粉絲頁

SOGO打造萌度最高的「達菲與好友夢幻小屋」。圖／SOGO百貨粉絲頁
SOGO打造萌度最高的「達菲與好友夢幻小屋」。圖／SOGO百貨粉絲頁

迪士尼超人氣角色達菲熊帶著好友一同降落SOGO忠孝館一樓，打造全台首度初登場的「達菲與好友夢幻小屋」並展至2024/1/1，除了可愛達菲外，還有玲娜貝兒、史黛拉等巨型玩偶可以近距離拍好拍滿，超級療癒引起網友熱議，台北人快衝一波。

圖／SOGO百貨粉絲頁
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此外，喜歡電影「冰雪奇緣」的粉絲也別錯過，同樣位於SOGO忠孝館一樓，還有以冰雪奇緣為主題的「魔雪奇緣世界」造景，拍得到皇室姊妹安娜和艾莎，更有「6米高巨型雪寶」必打卡，大人小孩都搶拍。

圖／SOGO百貨粉絲頁
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SOGO「達菲與好友夢幻小屋」及「魔雪奇緣世界」

展期：即日起至2024/1/1

地點：SOGO忠孝館1F

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