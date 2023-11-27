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2023年末「5大樂園」優惠1次看！聖誕裝扮299元入場、身分證對中59折入場

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／各自樂園同下方圖片來源
圖／各自樂園同下方圖片來源

年末將至，全台5間樂園於年末祭出各式優惠，一人不到450元，還有聖誕裝扮馬上299元入場。udn小編帶讀者一起瞧瞧吧。

六福村

六福村推出「北北基鄉親優惠」。即日起至2024年1月1日止，凡設籍北北基鄉親或身分證A、C、F、Y 者，於六福村現場購票可享優惠票價699元（原價1199元）限本人適用，且需出示相關身分證喔。

圖／翻攝自六福村官網
圖／翻攝自六福村官網

義大遊樂世界

義大遊樂世界則推出高雄市民專屬優惠，即日起至12月24日止，凡設籍高雄市的市民，購票時出示有戶籍地址及照片之證件即可享優惠票價450元

圖／茂林國家風景區管理處提供
圖／茂林國家風景區管理處提供

遠雄海洋公園

歡慶20周年，只要與遠雄海洋公園同年或同日生的大朋友、小朋友通通可以免費嗨玩，時間即日起至12/31都能享有此優惠；另凡12/14當日壽星，可憑法定證件享活動期間本人免費入園，同行親友享$699優惠價(限4張)。

圖／遠雄海洋公園提供
圖／遠雄海洋公園提供

圖／遠雄海洋公園提供
圖／遠雄海洋公園提供

劍湖山世界

即日起至12月30日(六)，每日13:00前限定。於13:00前完成聖誕裝扮角色包含聖誕老人(男女均可)、魯道夫馴鹿(須有紅鼻子)、聖誕樹(須有樹頂星)、雪人等聖誕主題角色裝扮。至售驗票口驗證通過後，本人將可購買一張299元優惠門票，同行親友至多3人可享499元購票優惠，購票、驗票及入園期間皆須保持本人裝扮。

圖／劍湖山世界提供
圖／劍湖山世界提供

麗寶樂園

麗寶樂園推出「壽星優惠」，即日起至12月31日止，「當月壽星」來玩探索世界只要450元，同行親友最多2人各可享699元。現場購票須出示身分證或有照之健保卡喔。

圖／麗寶樂園渡假區提供
圖／麗寶樂園渡假區提供

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