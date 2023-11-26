聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園164公頃「平地雪景」超好拍！網推最佳必拍地點1次看
想要體驗雪景快衝！「桃園大園區」其實主要是桃園市北部蕎麥產區，自2019年起開始試種，如今蕎麥種植面積已達164公頃。每逢冬季，蕎麥花盛開，將周遭地區妝點成一片如雪覆蓋的花海，被譽為「平地雪景」，怎麼拍都美炸。活動即日起將持續至12月1日，趕快揪團！
而桃園市政府今年精心籌辦國產蕎麥花海季活動，重心放在大園區和平里。週末假期，以「單車散策團」的方式，由專業導覽人員引領遊客沿著蕎麥花海進行富有人文生態景點的探索，包括蕎麥花田的賞花體驗、古色古香的紅磚古厝與宜人的埤塘。
提醒旅客與讀者，欲前往拍攝美麗照片，可以查找地址：桃園市大園區和廣路59號。至於小編貼心提醒不得踐踏花海，並保持環境整潔，攜帶垃圾離場，共同守護當地環境喔！
延伸閱讀：
．台中爆紅甜點！ 牛頌生乳可頌專賣「草莓季」開跑 超夢幻少女系草莓甜點想吃先預訂
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言