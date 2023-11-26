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桃園164公頃「平地雪景」超好拍！網推最佳必拍地點1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／ig網友aday0530授權提供
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想要體驗雪景快衝！「桃園大園區」其實主要是桃園市北部蕎麥產區，自2019年起開始試種，如今蕎麥種植面積已達164公頃。每逢冬季，蕎麥花盛開，將周遭地區妝點成一片如雪覆蓋的花海，被譽為「平地雪景」，怎麼拍都美炸。活動即日起將持續至12月1日，趕快揪團！

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而桃園市政府今年精心籌辦國產蕎麥花海季活動，重心放在大園區和平里。週末假期，以「單車散策團」的方式，由專業導覽人員引領遊客沿著蕎麥花海進行富有人文生態景點的探索，包括蕎麥花田的賞花體驗、古色古香的紅磚古厝與宜人的埤塘。

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提醒旅客與讀者，欲前往拍攝美麗照片，可以查找地址：桃園市大園區和廣路59號。至於小編貼心提醒不得踐踏花海，並保持環境整潔，攜帶垃圾離場，共同守護當地環境喔！

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