採草莓囉！苗栗大湖5間特色農場懶人包：「比小朋友大」草莓、稀有白草莓 還有超厲害專利品種一次看

隨著天氣突然變冷，讓苗栗大湖地區的草莓已經進入盛產期，各家草莓園陸續開放讓民眾入園採果、遊憩；今年日夜溫差大，草莓甜度讓人超期待，這回蒐集了五間各有不同優點的草莓園供大家參考，該安排個小旅行出發採草莓囉！

圖／大湖草莓季-採草莓即時情報臉書、圖／大湖旅遊網

大湖紅香草莓園

擁有以大湖命名，並且拿到專利的「大湖一號、「大湖二號」的【大湖紅香草莓園】，是由老闆邱坤淇自行育種、培育，也是目前台灣唯一由農民自行研發成功的新品種草莓。而大湖紅香草莓園則位於大湖跟三義交界的薑麻園休閒園區，海拔超過700米，低溫讓草莓比較「慢熟」，但甜度會變高；採完草莓還能到附近的登山步道走走，做森林浴放鬆身心。

大湖一號：粉紅色花瓣，果肉呈紅色，爆汁而甜度絕佳，果型大顆呈水滴狀。

大湖二號：白色花瓣，果肉偏白，脆而多汁，吃起來帶有龍眼花蜜香。

地址：苗栗縣大湖鄉栗林村薑麻園12之2號(汽車可停聖衡宮免費停車格)

電話：0931252616

圖／大湖草莓季-採草莓即時情報臉書、圖／大湖旅遊網

山之戀草莓園

位於稜線山巒間，不只視野居高臨下，草莓也因為地勢高的低溫長得特別好，園內多是特級的大顆草莓；而除了常見的草莓外，【山之戀】草莓園還種植了15000株稀有的「白草莓」，多汁口感跟水蜜桃有得拚，吃過就「回不去啦！」，把紅白草莓放一起也多了一絲視覺上的享受；園區分成「高架」和「地面」兩部分，可以站著摘草莓，也會視果況分區開放自採。

地址：苗栗縣大湖鄉村武榮6鄰42號

電話：0921990466、0928151665

圖／大湖草莓季-採草莓即時情報臉書、圖／大湖旅遊網

假期觀光草莓園

佔地寬廣的「假期觀光草莓園」，種植草莓的面積超過一甲地，位於台三線上，交通也相當便利，可以停得下大型遊覽車，無論是全家出遊還是公司員旅都沒問題！園區內有張草莓情人椅，以及使用比小朋友還高的鵝鑾石所漆成的「巨大草莓」藝術地景，春天還會有盛開、亮橘色的炮仗花等等許多拍照打卡夯點，絕對讓各路網美網紅拍好拍滿。

地址：苗栗縣大湖鄉大寮村竹高屋1-16號

電話：0968563655

圖／大湖草莓季-採草莓即時情報臉書、圖／大湖旅遊網

六合高架牛奶草莓農場

座落在大湖台三線往大湖酒莊方向，入口的第一家農場，全區都以高架種植，小朋友可以輕鬆站著採草莓；特色是施肥時加了「牛奶酵素」，讓「喝牛奶」的草莓成熟後特別香、甜，果肉酸甜入口即化；園區內更設了複合式賣場，除了有草莓周邊商品，也有簡單的輕便熱食、冷熱飲，一次滿足採果、遊樂需求。

地址：苗栗縣大湖鄉富興村7鄰水尾2-23號

電話：037-993521、0921471542、0920993521

圖／大湖草莓季-採草莓即時情報臉書、圖／大湖旅遊網

山大王草莓王國

離大湖東興國小約100公尺遠，位於前往馬拉邦山登山必經道路上，地勢高、屬於大果又鮮甜的「高冷草莓」，園區內全部採高架化種植，步道寬達110公分，坐著輪椅也能入園享受採草莓的樂趣，更有露臺區域，適合帶長輩、小朋友出遊放鬆。

地址：苗栗縣大湖鄉東興村下湖27之2號

電話：0928331036

行前小提醒：

出發前可以用電話詢問最新草莓生長狀況、種植品種的口感及風味，也要問如何前往及導航方式(位於山間可能需要尋找路標)；另外，每間草莓園也都有自己的採果規則，入場前請記得詢間清楚，才不會造成糾紛掃了遊興唷。

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