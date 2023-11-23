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花滿到爆！沐心泉農場「黃楓與白雪木」絕美滿開，打卡現實版「夢遊仙境」夢幻場景

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@sam19671126、IG@syl.vialife授權
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爆滿的夢幻花叢！位於台中的「沐心泉農場」是旅遊夯點，每到黃楓與白雪木的季節都會吸引大批人潮湧入拍美照，今年當然也不例外，黃、白交織的浪漫場景準時報到，白雪木滿到炸出，多到需要撥開才能通過，令人直呼「美到不行」！

圖／IG@syl.vialife授權
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台中「沐心泉農場」絕美白雪木再滿開，是每年都要打卡的熱門花叢景點，除了爆滿的夢幻雪白場景外，加上滿版的黃楓妝點更加浪漫吸睛。農場內還有幾處白雪木滿到爆，想通過長階梯還需要輕輕將花朵撥開，略顯浮誇卻又真實存在的畫面，就好像進入愛麗絲夢遊仙境裡一般，而「黃金楓隧道」也是必拍經典視角，如有到訪可別錯過啦！

長階梯周邊的白雪木滿到需要撥開才能通行。圖／IG@syl.vialife授權
長階梯周邊的白雪木滿到需要撥開才能通行。圖／IG@syl.vialife授權

圖／IG@pierrehuang授權
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圖／IG@pierrehuang授權
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值得一提的是，白雪木花季自2023/11/25起至2024/1/1，若想連同黃楓一起拍可得抓緊時間。此外，有網友分享，目前人潮較少還能拍到空景，想避開人擠人的話，建議可以提早出發喔。

圖／IG@sam19671126授權
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沐心泉休閒農場

地址：台中市新社區中和里中興街60號

時間：9:30-18:00（假日至18:30）

白雪木花季：2023/11/25～2024/1/1

門票：150元/人（花季期間不可抵消費）

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