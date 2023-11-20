黃白花毯來了！「銅鑼杭菊」絕美盛開要朝聖 「滿開花海+各色火車」同框讓人快門按不停

新竹關西，大家的第一印象幾乎都是六福村、小人國或石門水庫吧！雖然那些景點可以算必要行程，但其實關西有好多地方值得大家去好好探索呢！今天小編就要帶你探索幾個私藏景點，有超美的落羽松餐廳、日式老屋改建的咖啡廳、曾被電影取景的浪漫古橋。下次去新竹一日遊的時候，快把這些行程安排進去吧！

2023-11-14 13:01