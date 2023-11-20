黃白花毯來了！「銅鑼杭菊」絕美盛開要朝聖 「滿開花海+各色火車」同框讓人快門按不停

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聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／部落客馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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杭菊花海來了！位於苗栗的「邱家古厝」是不少攝影愛好者抓拍花海與火車的絕佳勝地，今年的銅鑼杭菊也開始爭相綻放，白如雪與黃如金的雙色花朵交織成花毯，等待列車通過時一同捕捉。不論是大朋友小朋友，還是毛小孩都能盡情放鬆開拍。

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鐵道迷也要拍的杭菊花海盛開了，苗栗銅鑼「邱家古厝」杭菊花況絕佳，雪白及金黃花朵有序綻放，相互交織形成一整片天然花毯美不勝收，還能抓拍各類型火車通過，讓畫面更顯詩意、獨特，讓不少遊客直呼「很愜意」、「一定會回訪」。

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值得注意的是，下週將開始進入採收期，建議想前往朝聖的朋友盡快安排行程，以免撲空。而部落客馬丁爸也提醒，為讓土壤養分得以重新滋長，每年需輪作養地，因此杭菊田的種植位置也會有所不同，出發前記得先做好功課囉！

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