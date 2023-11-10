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2023年「桃園仙草花海」奇景再起！ 夢幻粉紫花海美翻 打造綠野仙蹤既視感超萌

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／摘自「楊梅休閒農業區」臉書粉專
圖／摘自「楊梅休閒農業區」臉書粉專

2023年桃園仙草花海奇景再起！每年秋冬之際，桃園就會轉身成最令人嚮往的花海打卡勝地。桃園仙草嘉年華閃耀登場，更有夢幻粉紫仙草花海，美美拍不完！可以準備揪團拍起來了！

圖／摘自「楊梅休閒農業區」臉書粉專
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今年以《綠野仙蹤》作為靈感，編織出四大童話風格的裝置藝術。步入浪漫的粉紫花海，滿滿童話回憶，其中包括高達四公尺的「心之所向」和「女巫考驗」，透光建材和鐵雕完美呈現房子被龍捲風吹走的場景，搭配花海的拍攝，真的美翻了！

圖／摘自「楊梅休閒農業區」臉書粉專
圖／摘自「楊梅休閒農業區」臉書粉專

其他還有童話仙境、黃磚道之路等獨特裝置藝術，為2023桃園仙草增色不少。日前估計11月25日前後會大開花，真的不要錯過了，秋冬賞花很舒服。

圖／摘自「楊梅休閒農業區」臉書粉專
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圖／摘自「楊梅休閒農業區」臉書粉專
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花海 童話 裝置藝術 賞花

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