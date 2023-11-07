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台北人的花海秘境！延平河濱「逾4萬盆野花園」繽紛盛放 夜晚「巨型蒲公英燈飾」點亮絕美花園

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
延平河濱花海賞花期將持續至聖誕節。圖／台北市政府工務局水利工程處
延平河濱花海賞花期將持續至聖誕節。圖／台北市政府工務局水利工程處

河濱花海再加一！全台花海遍地開，台北市多處河濱公園百花齊放，像是大佳河濱的莫內品種「向日葵花海」、美堤河濱的特色「圓仔花海」等，現在延平河濱公園也有整片繽紛花海，預計賞花期將持續至聖誕節，週末追花拍照去！

大佳河濱的莫內品種「向日葵花海」。圖／台北市政府工務局水利工程處
大佳河濱的莫內品種「向日葵花海」。圖／台北市政府工務局水利工程處

美堤河濱「圓仔花海」。圖／台北市政府工務局水利工程處
美堤河濱「圓仔花海」。圖／台北市政府工務局水利工程處

北市水利處於延平河濱公園打造特色花園景緻，原野氣息與季節花草為淡水河岸增添豐富色調，以「野花園」為構想，透過4萬餘盆時節草花營造多層次花海勝景，除了各色矮牽牛、粉萼鼠尾草外，還有紅色調的鳳梨鼠尾草、藍紫色調的超霸及墨西哥鼠尾草，以及醉蝶花、應景聖誕紅等統統看得到，一次解鎖多種花海美景。

圖／台北市政府工務局水利工程處
圖／台北市政府工務局水利工程處

圖／台北市政府工務局水利工程處
圖／台北市政府工務局水利工程處

延平河濱公園「醉蝶花海」。圖／台北市政府工務局水利工程處
延平河濱公園「醉蝶花海」。圖／台北市政府工務局水利工程處

不僅如此，延平河濱花海更加碼「夜間燈光」，蒲公英燈飾點亮夜晚的花園，打造溫馨、浪漫的愜意氣息。蜿蜒的步道穿梭其中，不僅能沉浸式近距離賞花，還能藉由植栽解說牌，認識這些美麗的花朵。週末來趟賞花小旅行，騎腳踏車、悠然漫步都合宜。

蒲公英燈飾點亮夜晚的延平河濱花園。圖／台北市政府工務局水利工程處
蒲公英燈飾點亮夜晚的延平河濱花園。圖／台北市政府工務局水利工程處

圖／台北市政府工務局水利工程處
圖／台北市政府工務局水利工程處

延平河濱公園「野花園」花海

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台北市河濱賞花地圖點此

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花海 公園 賞花

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