「漂浮花卉城堡」超美！「2023新社花海暨台中國際花毯節」11/11登場 最大亮點吸睛美照搶先看

全台最大的花卉活動！ 2023「新社花海暨台中國際花毯節」將於11/11登場，連續23天帶來精彩遊程，最大亮點打造全台首座、史上最高16米、5層樓高的全台首座飄浮空中花卉城堡「漂浮花都」！

圖／IG@tpo5088授權

於11/11(六)至12/3(日)開展的新社花海，整座園區將有20萬株花海齊放，最大亮點莫過於類似天空之城的花卉城堡「漂浮花都」，種植3萬株以上草花，整點還會旋轉表演漂浮雲霧的音樂動態秀。

為了呼應新社花海夢想國度，本屆更規劃4座創意主題展區，包含入口迎賓的彩虹七線、融入地方編織及藍染的工藝女神、建造白冷圳的工程師磯田先生為形象設計的生態勇者、代表智慧農業的大地巨人。

尚未完工，遊客無法進入，照片人物為先拍好再後製。圖／IG@bb211019授權

睽違2年再度登場的花毯節，還未正式開展，就已吸引遊客前來來拍照打卡，即時目前仍在趕工中，有圍牆圍起來，IGer攝影高手們就是有辦法捕捉新社花海的花毯節造型美景，一起先來欣賞這幾處必踩點，後續更多令人期待的造景，等著大家來發掘！

台中市政府交通局規劃5條免費接駁路線，12處停車場也出爐。請民眾善加利用外圍停車場停車後再轉乘免費接駁車前往展區，避免找不到停車位而壞了賞花的興致。

圖／IG@molly888666授權

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尚未完工，遊客無法進入，照片人物為先拍好再後製。圖／IG@bb211019授權

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尚未完工，遊客無法進入，照片人物為先拍好再後製。圖／IG@bb211019授權

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