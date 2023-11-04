星巴克新品搶先看！ 「小熊萬年曆」只送不賣、「財神爺」領軍3祈願馬克杯、40+聖誕週邊商品追起來

星巴克最充滿節慶儀式感！ 邁入第25個年頭的星巴克，除了大家最愛的買一送一，每逢佳節前夕推出的應景商品也一定要追，除舊佈新最需要的「星巴克小熊萬年曆」推出滿額免費送，新推出財神爺、土地公、關聖帝君神祈許願系列馬克杯，還有即將到來最令人期待的耶誕節系列新品，一次滿足星巴克粉絲的心。

◎星巴克25週年小熊萬年曆滿額贈

25週年小熊萬年曆滿額贈活動。圖／星巴克提供

萌度爆表的「星巴克25週年小熊萬年曆」來了，超可愛萌萌Bearista小熊和咖啡豆圖樣設計，可以手動自行翻頁換月份、每月DIY動手調整積木日曆，充滿實用性及童趣滿分，將於11/9至11/19限定10天登場，凡單筆消費金額滿1,350元，即可獲得25週年小熊萬年曆乙個。(款式隨機，不累贈，數量有限，現場贈完為止)

25週年小熊萬年曆滿額贈活動。圖／星巴克提供

◎星巴克新神祇「財神爺、土地公、關聖帝君」祈願馬克杯

財神爺、土地公、關聖帝君新神祈馬克杯。圖／星巴克提供

星巴克超有特色的在地祈願系列馬克杯，繼先前推出「媽祖、月老和三太子」三位代表性神祇，深深獲得來自外國觀光客必買紀念品的青睞後，新推出「財神爺、土地公、關聖帝君」新神祈，延伸出祈求財源廣進、守護鄉里、事業順利的三種祈願馬克杯，以陶瓷浮雕搭配精緻貼花工藝，十分具有紀念性！

先前有「媽祖、月老和三太子」，最新推出「財神爺、土地公、關聖帝君」神祈馬克杯。圖／星巴克提供

◎星巴克耶誕新品「聖誕老公公、聖誕馬戲團、愛‧Sharing」系列

今年的星巴克耶誕新品以耶誕老公公和動物們，忙碌地將禮物細心包裝準時地在耶誕夜分送禮物給孩童們。圖／星巴克提供

今年的聖誕主題就交給星巴克，一起用耶誕溫馨佈置、繽紛馬戲團商品系列表現幸福的溫度，除了有「耶誕老公公與動物小幫手們」一同將禮物在耶誕夜分送禮物；繽紛彩色帳篷和耶誕拐杖糖「聖誕馬戲團」也一同歡慶；睽違三年的「愛‧Sharing」，搭配今年以當代藝術之都「巴塞隆納」聖誕主題城市系列。

星巴克充滿魔幻、夢幻和冒險的馬戲團系列新品，以繽紛彩色帳篷、雜技馬戲團和耶誕拐杖糖元素注入。圖／星巴克提供

「愛‧Sharing」推出聖誕主題城市馬克杯、隨行杯袋、隨行卡和包裝禮盒等，帶領大家進入如同悠遊於巴塞隆納的藝術宇宙中。圖／星巴克提供

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