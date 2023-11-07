夢幻花海搶先拍！ 2023「桃園花彩節」絕美打卡點快閃9天回歸 5公尺高糖果屋、22公頃花海+Kitty彩繪地圖必追

又搶完Bug價了！ 訂房網站昨天(3日)半夜發生BUG，原先一個晚上要7至8千的君悅酒店，變成只要2.3千元，相當於打了3至4折，發生錯誤的日期在明年11/1到11/3。最新結果，君悅飯店表示，已預訂

2023-11-04 14:32