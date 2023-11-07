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夢幻花海搶先拍！ 2023「桃園花彩節」絕美打卡點快閃9天回歸 5公尺高糖果屋、22公頃花海+Kitty彩繪地圖必追
大溪人搶先開拍！ 每年秋冬最受矚目的大型花卉活動，網美們爭先朝聖的「2023桃園花彩節」花海盛開中，今年以「花舞童話」為主題，將於11月11日至11月19日快閃登場，全區廣達22公頃的花田，目前各式繽紛花朵逐漸盛開，有網友搶先曝光夢幻5公尺高糖果屋實照，宛如置身童話場景，更有Hello Kitty彩繪花海等著大家來賞花打卡留美照。
2023桃園花彩節選在大溪月眉休閒農業區登場，現場有大片粉嫩的百葉草與波斯菊花海，5座夢幻打卡裝置藝術也一一曝光，小火車、炫彩泡泡、多組巨大的愛心氣球組成愛心世界，三隻迷人又特別的小鹿家族等，而花叢中豎立一座高達5公尺的神奇糖果屋，繽紛馬卡龍色系超搶眼，上面擺滿各種可愛甜點，令人有如若置身格林童話之中。
總計約有22公頃的景觀花田，其中的8公頃更以童話主題呈現，獨家打造逾20款圖騰樣式，針對今年花舞童話主題進行設計，用花海呈現出小紅帽與大野狼、醜小鴨、灰姑娘、白雪公主、三隻小豬等，更規劃隱藏版「Hello Kitty」，以及最大的花田圖騰「蝶飛花舞 川流不息」，讓大人小孩統統都拍到無法自拔，不想要人擠人的話可以搶先開追囉！
桃園花彩節
地址：桃園市大溪區月眉里月湖路92號(大溪月眉休閒農業區)
日期：2023/11/11~2023/11/19
官網：https://dmc.inkmaginecms.com/2023ttf#
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