迪士尼 X 三井不動產「北中南跨域合作」！100週年主題燈飾、周邊滿額兌換衝了

為了盛大慶祝迪士尼100周年，迪士尼與台灣三井不動產集團跨界合作，在林口、台中港、台南MITSUI OUTLET PARK以及台中LaLaport舉辦了迪士尼100周年主題燈飾盛會，打造25個迪士尼聖誕裝置藝術，打造了一場迪士尼「北中南聖誕巡迴」不論是Q版迪士尼角色、復古郵票風格，還是具有科技感的漫威等，各自呈現獨特風貌。UDN小編一起陪伴讀者來看看「北中南大串連」吧！

三井林口OUTLET

以「冬季萌趣王之國」為主題，呈現充滿童趣的Q版迪士尼和皮克斯角色系列。更狂戶外廣場有8米高的迪士尼100主題聖誕樹、阿拉丁茉莉公主主導的「甜點同樂匯」、Ｑ版公主大合照的「歡樂舞台」等，打造總動員的超萌風格。林口店推出的APP會員限定禮包含玩具總動員系列手繪保冷提袋，以及2024/1/2-2/29期間的怪獸電力公司造型超柔擦手巾，合照MITSUI OUTLET PARK林口迪士尼100主題造景，即可兌換迪士尼系列貼紙包。

圖／台灣三井不動產集團提供

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台中港三井OUTLET

打造超酷郵票為主題，匯聚迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰等系列，打造「夢想典藏」打卡點。現場復刻了迪士尼首部有聲動畫的場景「百年世紀」，在5米高的藍白聖誕樹下，舉辦了特別的迪士尼主題限定變裝遊行派對。報名參與的小朋友即可獲得限定版「米奇米妮造型馬克杯」。APP會員滿額禮包含超萌迪士尼輕量折疊傘、毛巾和印花浴巾。

圖／台灣三井不動產集團提供

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台中LaLaport

以「奇幻一百，絢爛未來」為主題，打造迪士尼主題聖誕打卡點。夢幻的復古巡道車被改造成「宇宙幻想。新時空隧道」，6米高的「迪士尼100主題聖誕樹」閃爍著霓虹光芒，並有走進愛麗絲夢遊仙境的「宇宙仙境。夢遊樂章」。平安夜更有特別的迪士尼主題遊行派對，報名參與的小朋友即可獲得限定版「米奇米妮造型馬克杯」。而台中港店的APP會員滿額禮包含超萌迪士尼輕量折疊傘、毛巾和印花浴巾。

圖／台灣三井不動產集團提供

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台南三井OUTLET

以夢幻白金色為主題，戶外裝置包含8米的雪白聖誕樹，樹底下有銀色的米奇、米妮造型剪影，增添奢華感。夜間閃耀著絢爛色彩。「白金米奇雕像」在這裡邀請大家一同歡樂，「時光隧道」中播放經典迪士尼配樂，頭頂煙火LED燦爛夺目，是絕佳的拍照點。大型星星魔法棒「星燦魔法」巧妙運用光線設計，勾勒出米奇、米妮的圖騰。限定的會員APP來店禮包含奇奇蒂蒂麻吉馬克蓋杯二件組、迪士尼系列三折傘、飲料提袋、米奇米妮星空隨行杯等，讓迪士尼粉絲盡情享受購物的樂趣，迪士尼贈品拿好拿滿。

圖／ig網友志瑋授權提供

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