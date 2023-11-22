快訊

每月花300萬出國交流？數位部明年出國預算增165% 遭立院大砍

死去的愛犬託夢選總統！阿根廷勝選的「狗派狂人」米雷伊

美麗島最新民調／侯友宜追近 賴清德領先剩3個百分點

超俗！桃園「1千多萬標案」3D廣告登日本新宿車站 網熱議：看完還會想來嗎？

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝クロス新宿ビジョンtwitter
圖／翻攝クロス新宿ビジョンtwitter

日本東京新宿車站東口廣場前的大型LED曲面螢幕，曾播放超可愛「3D貓咪」廣告而爆紅，吸引不少人朝聖，更成為國際知名的新觀光景點。近日台灣民眾發現這面螢幕牆上，播放了來自台灣桃園市政府觀光旅遊局的廣告，呈現的效果引起熱議，卻以負評居多。

新宿3D螢幕的官方社群平台「X」（原推特），在20日上午分享這部廣告的完整內容，開頭先是撒出一堆3D粉色桃子，接著開始播放疑似為桃園市主打的旅遊景點、活動，最後浮現「前往桃園機場」的3D字幕。影片曝光後，成功引起不少台灣網友的注意，更紛紛分享到臉書等其他社群平台上。

「日本省錢小站」臉書粉專率先分享，「在日本新宿最繁華街頭播放的3D宣傳影片，3D效果讓特派員覺得怪怪的，但是卻又說不上來是哪裡怪怪的」，引起網友熱烈討論「這俗到很有台灣特色」、「配色跟金紙很搭」、「這美學 讚嘆不已」、「3D裡有2D」、「看了會想來台灣玩嗎？」

被封為「鄉民女神」的桃園市議員黃瓊慧在臉書粉專表示，桃園市府做了一個「超～華國美學」的3D動畫在日本新宿車站東口宣傳台灣，這個廣告將播到12月3日，一小時播兩次，看完後令她忍不住吐槽「一共1000多萬的標案搞成這種樣子」、「這…能代表台灣嗎？張善政市長真的認為這廣告可以吸引日本人到台灣來玩？！」。

網友們紛紛湧入留言表示「這美學…」、「看完都不敢來惹…」、「那個配色...不敢領教」、「乍看還以為是在宣傳台灣第一家鹽酥雞」、「看了這個完全感受不到台灣旅行有什麼特別的」。

有網友分享了新宿車站廣告的好評案例，在今年10月中旬「2023日本台灣形象展」宣傳活動，同樣推出新宿裸視3D螢幕廣告，由吉祥物「福熊君」揮出勝利的全壘打，預告台灣產品將為大家帶來美好永續生活，畫面可愛又清楚表達宣傳內容引起各界好評。

延伸閱讀：

日圓狂貶！ 無菜單日料「初魚鮨」超佛心宣布：每人餐費調降100元

呼搭啦！ 西門町老店竟藏著「巨無霸生啤酒」 快標記身邊啤酒喝通海的朋友

觀光 桃園機場 鹽酥雞 吉祥物 東京

相關新聞

2024「司馬庫斯櫻花季」周邊已滿房！提醒入山還需申請通行證

新竹2024年即將展開盛大的「司馬庫斯櫻花季」，預定於2月10日至3月10日期間，櫻花仙境將吸引遊客。然而，滿房的消息也傳來，若讀者計畫在明年1月中下旬前往，請務必預早上部落官網申請通行證，以確保賞櫻之旅能順利。

超俗！桃園「1千多萬標案」3D廣告登日本新宿車站 網熱議：看完還會想來嗎？

超俗！桃園「1千多萬標案」3D廣告登日本新宿車站 網熱議：看完還會想來嗎？

虎航、樂桃、捷星全上榜！10大熱門「廉價航空」大比拚　出國旅遊正當時

廉價航空是什麼？隨著疫情解封、國門開放，台灣人迫不及待上網訂機票，準備飛到日本、韓國等地放鬆度假，除了華航、長榮及星宇航空，為了節省機票錢，短程部分大多數人也會考慮搭乘廉價航空，不過你知道什麼是「廉價

「奇美博物館」值得一逛嗎？PTT鄉民刷一排喊有料：堪稱台灣烏菲茲美術館

文／姜雅馨上週六（18日）奇美集團創辦人許文龍辭世，享耆壽95歲，許多人感念其對化學、醫療、藝術、音樂等領域貢獻，其中台南知名景點「奇美博物館」也是許文龍對台灣社會重要貢獻之一，今年8月就曾有網友討論

快筆記！好丘攜手好日市集 打造年末最大復古派對

最具創意的台灣貝果第一品牌好丘Good Cho 's攜手Good Day好日市集，將在11月24日（五）晚間於四四南村打...

從金曲唱將到人氣樂團 「500趴2023」集結25組卡司接力演唱

今年，除了請來療癒系歌王韋禮安、金曲歌后艾怡良，大勢樂團告五人、八三夭、血肉果汁機等，也邀集自現象級選秀節目「原子少年」出道、廣受年輕族群歡迎的男團 Ozone、U:NUS、呂植宇＋FEniX等，除了貫徹500趴「世代混搭」的核心精神。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。