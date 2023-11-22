超俗！桃園「1千多萬標案」3D廣告登日本新宿車站 網熱議：看完還會想來嗎？

日本東京新宿車站東口廣場前的大型LED曲面螢幕，曾播放超可愛「3D貓咪」廣告而爆紅，吸引不少人朝聖，更成為國際知名的新觀光景點。近日台灣民眾發現這面螢幕牆上，播放了來自台灣桃園市政府觀光旅遊局的廣告，呈現的效果引起熱議，卻以負評居多。

新宿3D螢幕的官方社群平台「X」（原推特），在20日上午分享這部廣告的完整內容，開頭先是撒出一堆3D粉色桃子，接著開始播放疑似為桃園市主打的旅遊景點、活動，最後浮現「前往桃園機場」的3D字幕。影片曝光後，成功引起不少台灣網友的注意，更紛紛分享到臉書等其他社群平台上。

「日本省錢小站」臉書粉專率先分享，「在日本新宿最繁華街頭播放的3D宣傳影片，3D效果讓特派員覺得怪怪的，但是卻又說不上來是哪裡怪怪的」，引起網友熱烈討論「這俗到很有台灣特色」、「配色跟金紙很搭」、「這美學 讚嘆不已」、「3D裡有2D」、「看了會想來台灣玩嗎？」

被封為「鄉民女神」的桃園市議員黃瓊慧在臉書粉專表示，桃園市府做了一個「超～華國美學」的3D動畫在日本新宿車站東口宣傳台灣，這個廣告將播到12月3日，一小時播兩次，看完後令她忍不住吐槽「一共1000多萬的標案搞成這種樣子」、「這…能代表台灣嗎？張善政市長真的認為這廣告可以吸引日本人到台灣來玩？！」。

網友們紛紛湧入留言表示「這美學…」、「看完都不敢來惹…」、「那個配色...不敢領教」、「乍看還以為是在宣傳台灣第一家鹽酥雞」、「看了這個完全感受不到台灣旅行有什麼特別的」。

有網友分享了新宿車站廣告的好評案例，在今年10月中旬「2023日本台灣形象展」宣傳活動，同樣推出新宿裸視3D螢幕廣告，由吉祥物「福熊君」揮出勝利的全壘打，預告台灣產品將為大家帶來美好永續生活，畫面可愛又清楚表達宣傳內容引起各界好評。

延伸閱讀：

．日圓狂貶！ 無菜單日料「初魚鮨」超佛心宣布：每人餐費調降100元

．呼搭啦！ 西門町老店竟藏著「巨無霸生啤酒」 快標記身邊啤酒喝通海的朋友