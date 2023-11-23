「愛・Sharing」星巴克不缺席！耶誕巴塞隆納主題點燈必拍，還有周邊商品快收集

耶誕節要來了，準備好了嗎？統一時代百貨台北店即日起啟動「愛・Sharing」，今年主題將聚焦西班牙巴塞隆納，這座充滿濃烈情感和人文氣息的城市將呈現美的經典與創新、融合傳統與現代的熱情。夢廣場經過巧妙設計，化身成繽紛巴塞隆納街頭，結合購物、互動體驗、音樂和表演等元素，更有星巴克參與，一同打造感官夢幻的耶誕氛圍。

現場擁有多個主題裝置，每件作品都是淬煉巴塞隆納之美的極致之作。夢廣場中的奇幻咖啡小屋散發咖啡香氣，各種限定推出的互動體驗、燈光秀、魔術和音樂表演等，打造獨特而精彩的耶誕回憶。感受巴塞隆納的狂放與佛朗明哥的聖誕熱情。

圖／愛・Sharing提供

現在快把時間筆記起來！即日起至2024年1月2日期間，每天下午6點至晚上9點，將舉行盛大的點燈活動，邀請大眾共同點亮13米高的聖誕樹和周圍浪漫燈區。整點演出Purple Wish主題燈光秀，為讀者帶來難忘視覺和聽覺饗宴。

圖／愛・Sharing提供

另外位在台北時代百貨2樓夢廣場的「星巴克」也不缺席。今年以「奇幻咖啡小屋」為主題，運用巴塞隆納的超現實意象，以呈現富有詩意與想像力的藝術作品，進入奇幻小屋，可欣賞到千變萬化的線條與自由奔放的色彩，享受繁忙生活中的一片靜謐美好。奇幻萬花筒於活動期間內，平日一至五 18:00-19:00，每週六日16:00-20:00開放進入小屋體驗奇幻萬花筒，欣赏藝術與咖啡結合的符號主題影像。

圖／愛・Sharing提供

星巴克也超有誠意，延伸巴塞隆納的主題也推出精美真金杯口設計的馬克杯，星意奇幻隨行杯袋、隨行卡和繽紛的包裝禮盒等商品，帶領大家進入如同悠遊於巴塞隆納的藝術宇宙中。特別推薦以巴塞隆納景觀為靈感設計的禮盒。

圖／愛・Sharing提供

北有台北時代百貨，「愛‧Sharing」今年也首次進駐高雄夢時代購物中心1樓的水池廣場，星巴克以「夢幻雲之城」為主題，運用華麗繽紛的曲線屋頂，搭配強烈色彩及拼貼馬賽克風格，更結合城市的經典勇者屠龍故事，夢幻燈光秀：每日18:00-21:00每半小時演出。

圖／愛・Sharing提供

圖／愛・Sharing提供

延伸閱讀：

．感恩節美食優惠！ 漢堡王12項買一送一、摩斯11元喝紅茶、21Plus香草烤雞79折

．2024「司馬庫斯櫻花季」周邊已滿房！提醒入山還需申請通行證