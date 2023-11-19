快訊

柯文哲喊用民眾黨總統候選人身分戰到底 柯辦：大家可以各自解讀

一張圖看天氣 冷氣團減弱回暖上看29度、這日再變天轉濕涼

人生勝利組！「百萬小學堂」容容現況曝光 網見學經歷驚：學霸中的學霸

手刀搶一波！入住「嘉義最美飯店」只要775元 含早餐、50種零食免費吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／天成文旅-繪日之丘粉絲頁
圖／天成文旅-繪日之丘粉絲頁

入住嘉義最美飯店！天成文旅「繪日之丘」感恩回饋祭出快閃48小時優惠，精緻客房享免費升等，四人同行每人每晚最低775元起，包含四客早餐，還有免費古早味零食暢吃，以及桌遊室、星空童樂室免費使用，準備搶優惠拎包玩嘉義啦！

圖／天成文旅-繪日之丘粉絲頁
圖／天成文旅-繪日之丘粉絲頁

有「嘉義最美飯店」之稱的天成文旅「繪日之丘」推出限時搶購，將於11/23中午12點起開搶，週日至四入住精緻客房享免費升等「溫馨家庭四人房」只要3,099元（週五4,599元），平均下來每人每晚最低775元起，除了房型升等外，還提供隔日早餐四客、免費茶聚迎賓點心及多達50種古早味零食，桌遊室、星空童樂室跟嘟比碰碰車也都可免費使用，大人小孩都能好好放鬆。

圖／天成文旅-繪日之丘粉絲頁
圖／天成文旅-繪日之丘粉絲頁

圖／天成文旅-繪日之丘粉絲頁
圖／天成文旅-繪日之丘粉絲頁

此外，另有「同遊繪日城堡行」住宿專案，即日起至12/29，精緻客房享平日優惠價3,000元起、親子三人房4,000元起、溫馨家庭房5,000元起，每房加贈「佐登妮絲城堡」生技園區門票兩張，送你去打卡南台灣最夢幻的打卡聖地。

圖／珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡粉絲頁
圖／珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡粉絲頁

延伸閱讀：

手刀訂起來！ 「台北大巨蛋」預備賽開打 捷運國父紀念館周邊「人氣美食餐廳」同步開吃

新亮點！參考深圳歡樂港灣經驗 基隆市打造「港景兒童樂園」

城堡 古早味 早餐

相關新聞

手刀搶一波！入住「嘉義最美飯店」只要775元 含早餐、50種零食免費吃

775元入住嘉義最美飯店！天成文旅「繪日之丘」感恩回饋祭出快閃48小時優惠，除了房型免費升等、早餐四客外，還有50種古早味零食免費暢吃，以及桌遊室...

落羽松轉紅「麗寶樂園」看得到！兩側整排橘紅超好拍

位於麗寶樂園的落羽松成為最新打卡美拍的焦點。這片迷人的景區近日因為落羽松葉轉橘紅而吸引遊客的目光，走在步道上兩旁的橘紅增添秋冬的浪漫，也希望進一步提升遊客的遊樂體驗，讓樂園注入更多自然景緻的美感。

永豐75翻轉特展 食飲、療癒、創生見證精彩持續發生

「永豐翻轉特展：Cheer Five!翻轉，共創美好生活」今日持續於華山文創園區中4B的一與二樓舉辦，活動一樓現場共有涵...

最佳賞楓期至12月初！ 南投「杉林溪」最早楓紅美炸、水杉金黃變色 阿里山紅葉地毯詩情畫意

最佳賞楓期至12月初！ 南投「杉林溪」浪漫楓紅美炸 黃金水杉漸層變色換裝秀

南部最大「聖誕週末」準備開跑！上百炸雞披薩等攤位統統都有，還有13公尺耶誕樹必拍

南部最大聖誕節活動要來了！「2023奇美聖誕週末」即將於12月16日開啟，奇美博物館推出繽紛活動，包括風格獨特的「歡樂聖誕樹」，高13公尺的金黃色垂鍊與彩球，底座呈現復古DISCO風格，展現歡樂過節氛圍，展期至明年1月9日。夜幕降臨，每天5點30分至10點的「聖誕燈光秀」更是閃耀絢爛，四天的聖誕周末將迎來耀眼瞬間。

41攤飄雪聖誕市集！「華泰名品城聖誕村」開村倒數 幸運巨石聖誕樹+4大亮點準備中

準備好要過聖誕了嗎？【華泰名品城】今年的聖誕村將在月底開村，聖誕老公公跟經典的飄雪秀仍然沒缺席，今年的聖誕樹會「很不一樣」，還有11/27、28就試營運的聖誕市集，可以邊吃邊逛，一整天都停不下來，記得排好行程來拍照蒐集今年的聖誕樹唷！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。