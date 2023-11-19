手刀搶一波！入住「嘉義最美飯店」只要775元 含早餐、50種零食免費吃

入住嘉義最美飯店！天成文旅「繪日之丘」感恩回饋祭出快閃48小時優惠，精緻客房享免費升等，四人同行每人每晚最低775元起，包含四客早餐，還有免費古早味零食暢吃，以及桌遊室、星空童樂室免費使用，準備搶優惠拎包玩嘉義啦！

圖／天成文旅-繪日之丘粉絲頁

有「嘉義最美飯店」之稱的天成文旅「繪日之丘」推出限時搶購，將於11/23中午12點起開搶，週日至四入住精緻客房享免費升等「溫馨家庭四人房」只要3,099元（週五4,599元），平均下來每人每晚最低775元起，除了房型升等外，還提供隔日早餐四客、免費茶聚迎賓點心及多達50種古早味零食，桌遊室、星空童樂室跟嘟比碰碰車也都可免費使用，大人小孩都能好好放鬆。

圖／天成文旅-繪日之丘粉絲頁

圖／天成文旅-繪日之丘粉絲頁

此外，另有「同遊繪日城堡行」住宿專案，即日起至12/29，精緻客房享平日優惠價3,000元起、親子三人房4,000元起、溫馨家庭房5,000元起，每房加贈「佐登妮絲城堡」生技園區門票兩張，送你去打卡南台灣最夢幻的打卡聖地。

圖／珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡粉絲頁

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