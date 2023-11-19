新亮點！參考深圳歡樂港灣經驗 基隆市打造「港景兒童樂園」

【旅奇傳媒/編輯部報導】基隆港務分公司預計明年將有77.9萬觀光旅客到訪基隆，基隆市政府為推廣觀光刺激經濟消費，將在基隆市區內規劃多項休閒娛樂設施，打造港灣城市亮點，基隆市長謝國樑考察深圳市「歡樂港灣」體驗乘坐摩天輪、與旋轉木馬設施，並希望在國門廣場推出適合基隆的休閒景點。

▲參訪團隊於歡樂港灣摩天輪合影。 圖：基隆市政府／提供

謝國樑表示，這是一項城市計畫，明年將推動港景兒童樂園計畫。預算目前正在審核中，預計明年在基隆著名地標「國門廣場」，興建港景兒童樂園，為市民打造一處舒適歡樂的休閒空間，港景兒童樂園也將成為基隆的亮點。

計畫中將考慮使用移動式休閒娛樂設施，如旋轉木馬、摩天輪等設施，以提供多樣化的遊樂體驗，根據實際經驗，市府將試行一年的暫置移動式休閒娛樂設備，待一年後視實際運作情況，再行設置固定式娛樂設施，期望為基隆打造一處具有人文氣息的城市港灣休閒景點。

此次參訪深圳的經驗帶回了多項可供參考的城市發展經驗，包括與基隆相似的港口城市經驗、河川治理借鏡改善田寮河、以及未來可能的遊艇郵輪交流合作等，強調希望透過港口城市間的交流與合作，實現基隆的潛力，創造更多城市發展機會。

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