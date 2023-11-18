手刀訂起來！ 「台北大巨蛋」預備賽開打 捷運國父紀念館周邊「人氣美食餐廳」同步開吃

台北「大巨蛋」今(18日)預備賽開打，預計有1萬3000名觀眾入場，大量人潮湧入，捷運國父紀念館站的周邊美食餐廳詢問度也勢必飆升，一起來看看根據google map顯示周邊人氣餐廳有哪些選擇，球迷們觀賽後想要找到晚餐好聚點，手刀趕緊訂位吧！

品田牧場厚切腰內豬排將柔嫩多汁且不含油脂的腰內肉，高低溫油炸至呈現金黃。圖／王品集團提供。

台北大巨蛋就位在捷運國父紀念館站，週邊美食餐廳選擇相當多，以王品集團就有3大品牌店家「青花驕台北光復南店」、「品田牧場台北光復南店」、「陶板屋台北光復南店」；高CP值的餐廳選擇也不少，喜歡義式料理的有歐陸餐酒館「嵩SUNG」、手工義大利麵「PASTAIO」、「請請義大利麵」、「豬跳舞小餐館」，喜歡燒肉餐廳則有日式燒肉「上吉燒肉」、日式居酒屋「山男 YAMASAN」。

圖／嵩sung大安餐酒館

天冷少不了火鍋控的選擇，「宣牛溫體牛肉火鍋」、壽喜燒吃到飽「潮肉」、，大巨蛋地理位置相對近的「點8號星級名廚點心專賣」、韓式燒烤「咚咚家韓式豬肉」、深夜營業的絕美咖啡廳「爛醉咖啡」、以及現場候位超夯排隊美食「蘇阿姨比薩屋」等，真的搶爆都嚐不到的話，則還有速食應急必選的麥當勞和必勝客披薩。

捷運國父紀念館站的周邊美食餐廳推薦一覽 青花驕外帶兩人青花饗宴，立即招待牛培根，選購四人餐再多送一份。圖／王品集團提供 ●火鍋 -青花驕台北光復南店 地址：台北市大安區光復南路100號 電話：02-8772 0659 -宣牛溫體牛肉火鍋 地址：台北市中山區復興北路292號 電話：02-2508 2929 -潮肉壽司燒 地址：台北市大安區延吉街131巷26號 電話：02-2740 9399 圖／嵩sung大安餐酒館 ●義式 -嵩SUNG 台北大安 地址：台北市大安區延吉街131巷35號 電話：02-8772 0358 -PASTAIO 地址：台北市大安區光復南路290巷32號 電話：0979-163 859 -請請義大利麵 地址：台北市信義區逸仙路50巷22號 電話：02-8786 2056 -豬跳舞小餐館 地址：台北市大安區光復南路290巷48號 電話：02-2731 6469 上吉燒肉7月起推出一系列新料理。圖／上吉燒肉提供 ●日式 -陶板屋 地址：台北市大安區光復南路286號B1 電話：02-2741 1600 -品田牧場地址：台北市大安區光復南路240巷9號1F 電話：02-2711 0035 -上吉燒肉地址：台北市大安區延吉街131巷41號 電話：02-8772 5765 -山男 YAMASAN地址：台北市大安區光復南路260巷34號1樓 電話：02-2778 0978 圖／翻攝蘇阿姨比薩屋臉書 ●美式 -蘇阿姨比薩屋地址：台北市大安區光復南路300號 電話：02-2740 2328 -必勝客 光復店地址：台北市大安區忠孝東路四段341號2樓 電話：02-2776 6600 -麥當勞 光復店地址：台北市大安區光復南路286號

延伸閱讀：

．2023新北耶誕城氣氛滿點+美食推薦！ 最高餐廳50樓Cafe、Lady M板橋店開幕優惠

．冬天開鍋啦！ 「海底撈」對中身分證0-9天天加菜吃好料 「這一鍋」A5和牛拼盤親民價