落羽松轉紅「麗寶樂園」看得到！兩測整排橘紅超好拍

位於麗寶樂園的落羽松成為最新打卡美拍的焦點。這片迷人的景區近日因為落羽松葉轉橘紅而吸引遊客的目光，走在步道上兩旁的橘紅增添秋冬的浪漫，也希望進一步提升遊客的遊樂體驗，讓樂園注入更多自然景緻的美感。

圖／ig網友「潮大叔」授權

麗寶樂園前身為「月眉育樂世界」，2006年由麗寶集團接手經營，已蛻變成為嶄新的「麗寶樂園渡假區」。不僅如此，經過改造與企劃，目前已經是台灣人氣的樂園之一，每年的遊客不勝枚舉。

圖／麗寶樂園提供

圖／麗寶樂園提供

這回位於樂園內落羽松步道不僅可以提供遊客遊玩設施後一個寧靜的漫步場所，能夠在橘紅的樹蔭下放鬆身心，更能維持樂園的生態友善形象，同時提供更多美拍打卡的空間。

圖／ig網友「潮大叔」授權

圖／ig網友「bb211019」授權

日前這個落羽松步道已逐漸在網路上漸漸發酵，怎麼拍都很好看，成為麗寶樂園一個令人期待的亮點，趕快揪團拍起來了。最後，日前麗寶樂園舉行聖誕節預熱遊行活動，詳情請查閱臉書專頁。

圖／麗寶樂園提供

圖／麗寶樂園提供

延伸閱讀：

．大地農場「黃金落羽松」超美！每日僅100名入場，還可報名交響樂與工作坊活動

．美到讓人驚呼！信義商圈「雪白時光之樹」這日點燈 「整片燈海＋雪白造景」夢幻登場