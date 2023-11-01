大地農場「黃金落羽松」超美！每日僅100名入場，還可報名交響樂與工作坊活動

大地農場超美落羽松！位於新竹峨眉鄉七星村，這片宛如四面環山的秘境谷地已成為一座經歷43年復育的有機自然生態農場，特地為了今年的秋冬精心籌辦了「大地農場秋冬季的落羽松藝術季」，而且每日僅開放給100名幸運的遊客入園，更有專業導覽員親自帶領探索這片自然寶地，把握時間報名起來了！

圖／來自「大地農場」臉書粉專

北埔的「大地農場秋冬季的落羽松藝術季」旨在為旅人提供一段悠閒的生活體驗，慢下腳步，感受時間的靜靜流逝。這個體驗透過音樂、舞蹈和手作等多種方式，啟發人們並深刻體驗到最美麗的瞬間時刻處處可見，沿著蜿蜒的大地步道漫遊，也將感受到自然的擁抱。

圖／來自「大地農場」臉書粉專

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不僅如此，還有機會了解茶米故事館的創業故事，參觀蔡嫺雅的「閱讀北埔-解謎龍瑛宗文學啟蒙地」。透過龍瑛宗的文學視角洗禮，將看到北埔獨特的一面。

圖／來自「大地農場」臉書粉專

最後，漫步在高大而充滿秋季氛圍的落羽松林中，讓人感到爛漫舒適。而且每年的11月到隔年的2月是欣賞秋冬落羽松的最佳季節，可以見證從翠綠轉變為黃色，再轉為黃褐色的樹葉漸變，這個美麗景色不容錯過。今年，千萬別錯過大地農場浪漫的落羽松景緻與藝術氛圍了。

活動日期：

2023年11月18日 - 2023年12月30日

請點擊以下網址報名參加活動：

https://www.accupass.com/event/2310040541391721380757

圖／來自「大地農場」臉書粉專

圖／來自「大地農場」臉書粉專

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