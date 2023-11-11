驚喜大復活！ 麥當勞「土城裕民店」12月回歸原址 網笑：土城人眼淚白流了

土城人迎來喜訊！ 新北麥當勞「土城裕民店」即將復活了，今年5月29日麥當勞新北土城裕民店吹熄燈號，當時許多鄉親備感不捨，甚至有人專程前往該店享受最後的用餐「懷念兒時的回憶」。時隔半年，最新消息是業者原址重開，這棟樓依舊要開麥當勞！

麥當勞土城裕民店對於當地民眾來說不僅是一家餐廳，還承載著許多人的回憶，今年5月底熄燈，店家貼出公告「謝謝大家過去的喜愛與陪伴，希望未來繼續支持土城區域的麥當勞，我們後會有期」。沒想到，真的要回來了，土城麥當勞宣佈將在12月16日於同一個地點重新開業，消息曝光讓民眾大感驚訝同時調侃道：「眼淚白流了」

麥當勞土城裕民店今年5月吹熄燈號，迎來重新開業消息。圖／截取自google地圖

根據《風傳媒》報導，麥當勞業者表示，土城麥當勞門市此前因改裝成新店型需求及合規面積不足而被迫無奈停業，但經評估後，發現門市可以擴大1樓的承租範圍，隨即議定新租約，目前原址正在整修中，已在門口掛出徵人布條，預計將於12月16日重新開幕。

復活消息在「我是土城人」臉書社團傳開後，在地人嗨喊「真好，麥當勞回來了」、「終於回來了，不然這陣子吃麥當勞都要跑好遠喔」、「又可以每天吃宵夜了」、「準備連吃一個禮拜」、「今年麥當當又可以陪我們守歲了。」

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