新莊人哭哭！ 「鬥牛士義式廚房」吃到飽結束營業 網哀嚎：美好回憶都在這

又一家吃到飽美食歇業了！ 「鬥牛士義式廚房」是新莊人聚餐首選的美食餐廳，據官方正式公告，鬥牛士義式廚房因為租約到期，已經於10/30結束營業。網友得知歇業消息表示惋惜「少了一間美食」、「新莊人的共同回憶」。

圖／翻攝鬥牛士義式廚房新莊店臉書專頁

鬥牛士餐飲旗下品牌的「鬥牛士義式廚房」，除了供應單點排餐，另還有吃到飽模式，義大利麵、披薩、炸物、湯品、飲料及甜點無限供應，受到新莊人喜愛，成為家庭聚餐首選。

不過，日前鬥牛士義式廚房公告「由於租約到期，10月30日起結束營業。」實際搜尋網頁，Google頁面顯示「永久歇業」，而前往鬥牛士官網查詢，在店家品牌中已經沒有義式廚房了。

圖／翻攝鬥牛士義式廚房新莊店臉書專頁

鬥牛士義式廚房歇業消息公開後，網友紛紛留言「令人難過的消息」、「新莊人的共同回憶」、「怎麼這麼突然，真難過」、「少了一間美食可以吃」、「很多家人聚餐的美好時光都在這」。

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