快訊

瞄準哈瑪斯巢穴：以色列單方宣稱攻入加薩城及爆破地道

檢方認定「沒性侵沒偷拍」！炎亞綸反擊耀樂為名利 改名一併曝光

聯邦林鴻聯接手萊爾富 金融圈：站在「一魚兩吃」戰略地位

新莊人哭哭！ 「鬥牛士義式廚房」吃到飽結束營業 網哀嚎：美好回憶都在這

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝鬥牛士義式廚房新莊店臉書專頁
圖／翻攝鬥牛士義式廚房新莊店臉書專頁

又一家吃到飽美食歇業了！ 「鬥牛士義式廚房」是新莊人聚餐首選的美食餐廳，據官方正式公告，鬥牛士義式廚房因為租約到期，已經於10/30結束營業。網友得知歇業消息表示惋惜「少了一間美食」、「新莊人的共同回憶」。

圖／翻攝鬥牛士義式廚房新莊店臉書專頁
圖／翻攝鬥牛士義式廚房新莊店臉書專頁

鬥牛士餐飲旗下品牌的「鬥牛士義式廚房」，除了供應單點排餐，另還有吃到飽模式，義大利麵、披薩、炸物、湯品、飲料及甜點無限供應，受到新莊人喜愛，成為家庭聚餐首選。

不過，日前鬥牛士義式廚房公告「由於租約到期，10月30日起結束營業。」實際搜尋網頁，Google頁面顯示「永久歇業」，而前往鬥牛士官網查詢，在店家品牌中已經沒有義式廚房了。

圖／翻攝鬥牛士義式廚房新莊店臉書專頁
圖／翻攝鬥牛士義式廚房新莊店臉書專頁

鬥牛士義式廚房歇業消息公開後，網友紛紛留言「令人難過的消息」、「新莊人的共同回憶」、「怎麼這麼突然，真難過」、「少了一間美食可以吃」、「很多家人聚餐的美好時光都在這」。

延伸閱讀：

知名泡芙店「品好乳酪」無預警倒閉！ 員工爆「欠薪2個月」老闆證實：關閉所有店面

日圓狂貶！ 無菜單日料「初魚鮨」超佛心宣布：每人餐費調降100元

吃到飽 牛排 歇業 義大利麵 熄燈

相關新聞

首波40店搶先開賣！全家便利商店南洋酸辣燙「馬尚煮」強勢登台　冬蔭功湯＋10款海味食材自由配

近年東南亞旅遊正夯，台灣新住民人口更超過60萬人，街頭巷尾隨處可見各式南洋風味料理，酸辣風味已深入民眾日常。看好美食新南...

新莊人哭哭！ 「鬥牛士義式廚房」吃到飽結束營業 網哀嚎：美好回憶都在這

新莊人哭哭！ 「鬥牛士義式廚房」吃到飽結束營業 網哀嚎：美好回憶都在這

知名泡芙店「品好乳酪」無預警倒閉！ 員工爆「欠薪2個月」老闆證實：關閉所有店面

發跡自高雄的「品好乳酪」廣受歡迎，未料如今傳出全台8間店都無預警停業，10月初卻爆出積欠員工薪資的狀況，10月底悄悄關閉全台所有店面，就連臉書粉專也關閉留言。事情爆發後被網友放到Dcard、PTT上，

免費吃「一整年比薩」！必勝客聯名IKEA 3款新品登場

隨著舉辦年末派對的時間越來越近，「必勝客」跨界聯名「IKEA」，於IKEA內湖店打造「在家趴躺的Lazy Luxury派...

這組超划算！肯德基「神祕5碼」掀熱議 「比五折強」網讚爆：根本良心

省錢開吃必收！肯德基有一組「神祕優惠碼」在網路上掀起高度討論，被眾人大讚「肯定要吃爆」，甚至已回購兩次，還有人一次買...

辣椒螃蟹＋生吐司！王品莆田×SAKImoto聯名了

王品集團旗下中餐廳「莆田」與日本生吐司「嵜本SAKImoto Bakery」聯名，自即日起至12月31日期間推出「極生金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。