抬頭看！ 台北天空雲出現「神奇結界」 美景兩世界壁壘分明 網笑：快選邊站

今早抬頭看的人好心情！ 台灣最近幾天的天空很美麗，日前曾出現滿滿的「棉花糖」高積雲，讓網友驚呼像糖果般美麗。今(10日)早晨許多人出門時，抬頭就看到天空的雲出現「神奇結界」，壁壘分明的雲層集中在一側，而另一側則是完全無雲狀態，同一天空雲朵呈現一分為二的美麗，令人嘖嘖稱奇！

圖／翻攝信義區三兩事社團(網友王智舜)

圖／翻攝信義區三兩事社團(網友Swallow Tom)

許多民眾喜愛在信義區三兩事分享自己拍到的照片，今上午約7點半有網友拍下台北101大樓上方天空的雲況，出現一分為二「神奇結界」的兩個天空，眾人驚呼的同時紛紛上傳分享美照，「選邊站！」、「楚河漢界」、「一分為二」、「我也拍了…結界在內湖」、「到底是誰施的魔法？」。

圖／翻攝信義區三兩事社團(網友黃麗雲)

圖／翻攝信義區三兩事社團(網友Margaret Yu)

日前曾出現滿滿的「棉花糖」高積雲。圖／翻攝信義區三兩事社團(網友李紹陵)

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