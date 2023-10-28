3大美景拍攝點！ 「波斯菊粉紅花海」粉嫩爆發 同框火炎山、紅磚古厝、黃昏大橋美極了

時序入秋，竟還有波斯菊花開得那麼美！ 來到台中后里「波斯菊花海秘境」最新打卡景點，同時可以捕捉到與小百岳火炎山同框的奇景，到了外埔區的粉嫩波斯菊花更與紅厝古厝相互映襯，同時，北部也波斯菊花海，在桃園大溪崁津橋下一大片粉嫩滿開波斯菊花海，在黃昏將至時與大橋美麗合影更迷人！

波斯菊花海同框火炎山

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有「台版大峽谷」之稱，因土壤鐵質因素呈現超獨特的棕紅色澤，加上長期的侵蝕與崩塌作用後，遠遠眺望就像烈火燃燒，因此得名「火炎山」。

而位於台中后里中央觀光花市旁的波斯菊花海秘境，除了能捕捉眼前的粉紅花海，更可以拍到遠方的特殊地景火炎山的同框畫面，與前景純白、粉紅、桃色各色花朵交織，瞬間成了充滿異國風情的花海美景，吸引了眾多攝影師前來，也成了近期網路詢問度爆表的拍攝點。

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Google座標：24.3426790, 120.7285380

波斯菊花海同框紅磚古厝

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台中外埔區有粉色波斯菊花海正盛放，隨風飄逸綻放著無限魅力，搭配後方紅磚古厝一起入鏡，古色古香氣息的老宅搭配波斯菊成為近期熱門花海打卡點。

這座名為「武功堂」的三合院，每年休耕時紅磚古厝前方的稻田，都會改種一大片的波斯菊花田，這樣除了可以維護農田生態，更能營造抒心放鬆的唯美景觀，推薦拍攝者可以低下身以平視花朵的角度、將波斯菊作為前景，就能拍到充滿氛圍感美照。

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地址：台中市外埔區三環路95號（Google導航：武功堂波斯菊花田）

波斯菊花海相映大溪黃昏大橋

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北部也有波斯菊花海，在桃園大溪崁津橋下正滿開中，宛若大地鋪上粉色地毯，橫跨大漢溪兩岸的崁津大橋前方下方的農田，這一帶在夏秋交際是一大片的雪白韭菜花海，在農作收耕後，現在成了栽植面積頗大波斯菊花海。

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白天好天氣的花海盛開景色，不時吸引遊客前來拍照打卡，到了傍晚，日轉夜的黃昏大橋與粉色地毯交織的夢幻色溫版，更加迷人，把握時間快衝一波！

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