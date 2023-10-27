全台鬼怪盛會！ 6大樂園+飯店「萬聖節活動懶人包」 變裝享門票優惠、住恐怖體驗房、看骷髏餵食秀

為10/31暖身，樂園景點相關萬聖節活動已開跑了，六福村墓碑鎮的擬真場景和遊行活動讓遊客難忘，幼幼組的民眾可選擇兒童新樂園的變裝點心趴，花蓮遠雄海洋公園搖身一變成萬聖狂歡城，再祭出骷髏餵食秀，如果膽子很大的遊客，快來挑戰六福萬怡酒店的「沉浸式恐怖體驗房」感受嚇人鬼屋主題活動與餐點，一起來看看5大樂園+飯店「萬聖節活動懶人包」！

●兒童新樂園

台北市立兒童新樂園10月28至29日舉辦萬聖節活動，只要身上有萬聖節元素，就能免費入園。圖／台北捷運提供

10/28及10/29兩日，台北市兒童新樂園舉辦「萬聖變裝點心趴」，只要穿著萬聖元素皆能免費入園，除了28日延長營運到晚上9點外，絕不能錯過10/28當天晚上8點施放的璀璨煙火秀，而下午4點後入園再推出星光樂FUN券，每張120元，可無限暢玩1-13號大型遊樂設施，以及獎勵豐富的闖關遊戲，有機會闖關抽SWITCH帶回家！

圖／兒童新樂園官網

●六福村

▲六福村墓碑鎮打造好萊塢等級造景的「亡靈血之咒」喪屍大遊行相當吸睛。 圖：六福村主題遊樂園／提供

六福村萬聖節「墓碑鎮」開跑至11/19止，今年活動主題為「巫毒鬼娃」，只要變裝達全身70%以上面積變裝，就能享門票優惠價499元，原本只有假日限定的夜間遊行，更加碼於活動期間的每周五、六、日及國定假日夜間演出。

▲10/31前可在《食屍鬼》品嘗萬聖節特別推出的漢堡套餐。 圖：六福村主題遊樂園／提供

10/31前在六福村購買門票、商品、餐飲消費時使用橘子支付，最高享25%回饋還贈送飲料1杯，送完為止。同時與橘子集團旗下漫畫星原創IP風雲榜《食屍鬼》合作，只要在美國大西部《食屍鬼漢堡店》外與食屍鬼拍照框拍上美美照片上傳Instagram，追蹤並@漫畫星報報，就有機會獲得關西六福莊雙人住宿劵。

●麗寶樂園

圖／翻攝麗寶樂園粉專

即起至10/31，麗寶樂園推「萬聖扮裝享優惠」，只要著萬聖裝扮面積達50%，可享探索世界購票優惠雙人套票1,399元與親子套票1,099元，期間還有全新花車遊行登場，還能帶著萬聖裝扮至樂園指定地點Trick–or–treat！於10/29還有飯店、樂園兩場次的「熊大萬聖派對」活動。

●劍湖山世界

陌日丑八怪主題活動期間，六日限定優惠，萬聖搞怪裝扮門票優惠299元。劍湖山世界提供

劍湖山主題樂園於萬聖檔期活動至11/5止，推出「陌日丑八怪」活動，有墨西哥亡靈節慶典、火舞秀、煙火秀，且凡著萬聖變裝面積達全身70%享本人及同行購票優惠，變裝本人門票299元，至多同行2人門票499元，變裝本人購票、驗票及入園期間皆須保持裝扮方享本人及同行者優惠。(變裝70%標準：上、下身皆裝扮且有佩戴頭飾或臉妝；同行者須與變裝本人同時入園方享優惠；本優惠不得與其他優惠併用，團體、遊覽車亦不適用)。

●遠雄海洋公園

遠雄海洋公園20周年，除了優惠活動，還有Shining on!閃亮新未來遊行。圖／遠雄遊憩休閒事業提供

遠雄海洋公園於10/31前有每日一場、季節限定版的主題大秀「尖叫吧！美花鬼怪盛會」遊行，骷髏皇后帶著盛妝打扮的鬼怪們揭開一場神秘的萬聖派對，每日2場在園內探險島水族館的「萬聖骷髏MAN餵食秀」。宜花東鄉親於10/31止，可享鄉親價699元優惠入園(現場購票需出示身份證件)。

●義大遊樂世界

義大世界升級5D鬼船搶占萬聖節商機。圖／義大遊樂世界

義大遊樂世界自即起至10/31下午13:30後，只要「裝扮入園」可享入園優惠價每人499元，每日最後售票時間至15:30止。於10/31前拍下搞怪裝扮並打卡，就可以到商店領萬聖禮物，上傳照片至活動網站拚票選，前8名有大獎；另外搭乘5D鬼船即可拿到乘客證書籤，拍照打卡再抽好禮；於11/3前找到女巫合照並完成指定任務，也可以參加抽獎。

●六福萬怡酒店

即日起至11/20，台北六福萬怡酒店舉辦「FUN！萬聖魔幻南港城」，遊客可入住「搗蛋南瓜、Circus Show、魔幻花園」3間主題房，住房專案6,900元起，含雙人一泊一食，每間房均贈送萬聖節大禮包1份，依入住主題房贈送相關禮物。此外，延續去年恐怖體驗房好評，今年更將嚇人的鬼屋體驗升級，可體驗全新「沉浸式恐怖體驗房」，包括「紅衣新娘房」、「暗黑禁忌森林」等毛骨悚然氛圍，凡入住六福萬怡的房客都可在辦理預約免費體驗。

▲今年六福萬怡推出更嚇人的沉浸式鬼屋體驗，包括「暗黑禁忌森林」等情境。 圖：台北六福萬怡酒店／提供

●台北晶華酒店

柏麗廳將於10月28日晚間擴大舉辦萬聖節限定的「萬聖驚魂夜．變裝派對」。晶華提供

台北晶華酒店以奇異電影《聖誕夜驚魂》為主題發想，在飯店內打造一座「晶魂萬聖城」，即日起至10/31，二樓上庭酒廊將變身為「骷髏山丘酒吧」，提供萬聖骷髏、女巫花園、月光馬丁尼等調酒。一樓中azie餐廳則推出「萬聖變裝餐」，端出骷髏南瓜王雞腿堡、闇黑魔獸牛肉漢堡、神秘精靈肉丸義大利麵等主題料理。

Regent Gift Shop則化身為「闇黑甜點屋」，供應群魔亂舞薑餅屋、蜘蛛栗香黑莓慕斯、憤怒紅惡魔等甜品。栢麗廳在10/28將擴大舉辦「萬聖驚魂夜．變裝派對」，邀請消費者呼朋引伴大啖節慶美食。

azie餐廳推出「萬聖變裝餐」主題料理。晶華提供

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