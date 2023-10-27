限時搶拍！ 彰化秋冬超美「人氣賞花熱點」 美人樹、九重葛花海、欒樹黃金雨

二林香田國小美人樹盛開。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋日時分遊彰化，繁花綻放，美不勝收，隨著微風搖曳，溫暖的迎接每位旅客。隨著時序進入秋冬，休假何處去？彰化縣長王惠美邀請大家來彰化漫遊放鬆，賞花輕旅行。

▲北斗河濱公園美人樹。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

北斗河濱公園是賞美人樹的熱門景點，9到11月美人樹沿著河岸兩排朵朵花開綻放，嬌嫩的粉色系充滿日式氛圍，搭配黃色或紅色的景觀橋，是北斗河濱公園最經典的浪漫場景，結束賞花的悠閒時光，不遠處就是北斗老街，推薦來這裡吃肉圓、高麗菜飯等美食，還可以品嚐獨特的香菜咖啡，挑戰味蕾的極限；還有隱藏版美人樹秘境，二林香田國小旁的美人樹花道，成排的美人樹枝條低垂，好似將道路染成粉紅色，盛開場景宛如日劇。

▲田尾公路花園九重葛。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

▲台灣欒樹隧道。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

還記得3月大爆發的田中九重葛花牆嗎？10月即將迎來第二波盛開，在田中鎮梅州街綿延約300公尺，高達五公尺超壯觀的九重葛花牆，紅、粉、橘、白色的漸層搭配就像彩虹瀑布，絢爛奪目的場景令人震撼，每個角度都很好拍，因花牆緊鄰道路，提醒賞花拍照時要注意安全留意車輛往來；此外，也推薦田尾公路花園的九重葛花海，可以觀賞到九重葛的另一番夢幻景致。

東螺溪右岸的兩排台灣欒樹（代馬橋至148縣道），形成1.5公里長的綠色隧道，一年四季都有不同面貌，春天時青翠欲滴，9到10月正值開花期，黃色花瓣隨風飄落就像黃金雨，花瓣掉落結成果，蒴果從鮮紅到深紅再呈紫紅，開花結果時刻不一，將台灣欒樹點綴成繽紛的五顏六色，秋天正是綠色隧道最美麗的時刻，賞花完來去吃超人氣排隊美食溪湖羊肉爐，或去巫家捏麵館玩DIY體驗捏麵文化。

彰化，不同時節都能欣賞美麗花景，把握花期前往走走，最新花況及精彩旅遊活動請參閱「彰化旅遊資訊網」或「愛玩彰化」臉書及IG粉絲專頁。

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