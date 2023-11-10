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5米高熊大現身！ 南紡購物中心變身「聖誕魔法村」 浪漫必拍「13米耶誕樹」+「浪漫雪花秀」一週3天快打卡
南紡購物中心今年與LINE Pay合作，攜手於A2館1樓南紡廣場打造「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」，即日起一路展出至2024/1/2止，13米高的耶誕樹正式點燈了，現場最搶眼的還有5公尺巨型「熊大店長旋轉木馬」同步啟動，快列入聖誕打卡景點旅遊去。
13公尺高的聖誕樹閃耀著璀璨光芒，聖誕樹旁的佇立著魔法小鎮3座夢幻小屋，分別是彷彿置身奇幻空間的「聖誕禮物帶你飛」、療癒鮮奶油屋頂的「奇幻雲朵咖啡屋」，以及烤箱造型可愛到炸的「魔法的烤驗」，邀民眾們近距離拍照打卡。
「熊大店長聖誕魔法村」每晚18點至22點整點還能欣賞「炫麗燈光秀」，每逢週五、週六、週日，以及12/24平安夜的晚間19點和20點整，更有「奇幻雪花秀」浪漫紛飛，各位可別錯過囉。
南紡購物中心「聖誕魔法村」
地址：南紡購物中心A2館1F南紡廣場
日期：即日起～2024/01/02
絢麗燈光秀：每晚 18:00～22:00 整點一次
奇幻雪花秀：每週五～週日及12/24平安夜 19:00、20:00
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