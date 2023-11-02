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「2023屏東聖誕節」11/24變身粉紅飄雪世界！ 12大夢幻燈區、燈光秀、聖誕市集一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝2023屏東聖誕節官網
圖／翻攝2023屏東聖誕節官網

冬季最大慶典要來了！ 「2023屏東聖誕節」最新揭曉將於11/24登場，今年屏東公園將變身為全台最夢幻的粉紅飄雪世界，除了打造12大燈區，還有燈光展演、聖誕市集村、聖誕老人免費合影等活動，今年聖誕節一定要來南台灣同樂！

圖／翻攝2023屏東聖誕節官網
圖／翻攝2023屏東聖誕節官網

2023屏東聖誕節於2023/11/24起至2024/1/1登場，活動期間於每日17:30～22:00點燈，據活動官網顯示，今年一共有12大主題燈飾區，每一處都可欣賞璀璨浪漫的燈海。一系列的主題活動，如「燈光展演秀」為造夢廠(每30分鐘1場)、床邊故事(每10分鐘1場)、奇幻繪畫牆(每5分鐘1場)；「造夢大道飄雪秀」則是每周六、日及國定假日限定，18:00～22:00每整點鐘上演浪漫飄雪。

2023屏東聖誕節除了能賞超夢幻燈飾、看燈光秀，還有聖誕市集村將在12/22至12/24的16:00～22:00登場，將販售各式特色風格餐飲、文創商品等，另外還有聖誕老人出任務、歡樂拍貼機、街頭表演等，以及設立特色店販售應景飲品、甜點以及可愛聖誕小物。

圖／翻攝2023屏東聖誕節官網
圖／翻攝2023屏東聖誕節官網

參加2023屏東聖誕節還有機會帶走可愛好禮，完成指定兌換任務，可免費獲得「造型聖誕發光胸章」乙個，而完成指定踩點拍攝美照上傳，還有機會以49元加購「造型聖誕小夜燈」乙個，今年的歡樂聖誕節一定要來屏東。

12大主題燈飾區

「造夢廠」：有超Q熊熊廠長為大家打造夢想禮物。

造夢廠。圖／翻攝2023屏東聖誕節官網
造夢廠。圖／翻攝2023屏東聖誕節官網

「造夢大道」：結合燈光聲光多彩展演，晚間18至22日上映粉紅浪漫下雪秀。

造夢大道。圖／翻攝2023屏東聖誕節官網
造夢大道。圖／翻攝2023屏東聖誕節官網

「夢想之星」：神秘流星閃耀光芒，降落在屏東公園的水面上。

夢想之星。圖／翻攝2023屏東聖誕節官網
夢想之星。圖／翻攝2023屏東聖誕節官網

「小小花園」：園中的花朵環繞閃耀，感受幸福能量。

小小花園
小小花園

「雲端星夢」：最璀璨的「粉紅聖誕樹」綻放著流星般的光芒。

雲端星夢
雲端星夢

「奇幻繪畫牆」：聖誕老公公駕著麋鹿雪橇穿梭目眩神迷的奇幻繪畫牆。

奇幻繪畫牆
奇幻繪畫牆

「許願池」：流淌著金黃色泉水的許願池，擁有神秘的力量。

許願池
許願池

「甜蜜通道」：五彩繽紛的糖果以及巨大的糖果樹，大人小孩都喜愛。

甜蜜通道
甜蜜通道

「夢幻星河」：星光閃耀的宇宙銀河隧道，乘載著大家的希望與夢想。

夢幻星河
夢幻星河

「床邊故事」：看著空中童話書，最適合躺在草地上放空。

床邊故事。圖／翻攝2023屏東聖誕節官網
床邊故事。圖／翻攝2023屏東聖誕節官網

「PINGTUNG」：因應主燈造夢廠的概念。

PINGTUNG
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「Pink World迎賓大道」：搭配公園整體燈飾規劃，妝點公園路。

Pink World迎賓大道
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