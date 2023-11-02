「2023屏東聖誕節」11/24變身粉紅飄雪世界！ 12大夢幻燈區、燈光秀、聖誕市集一次看
冬季最大慶典要來了！ 「2023屏東聖誕節」最新揭曉將於11/24登場，今年屏東公園將變身為全台最夢幻的粉紅飄雪世界，除了打造12大燈區，還有燈光展演、聖誕市集村、聖誕老人免費合影等活動，今年聖誕節一定要來南台灣同樂！
2023屏東聖誕節於2023/11/24起至2024/1/1登場，活動期間於每日17:30～22:00點燈，據活動官網顯示，今年一共有12大主題燈飾區，每一處都可欣賞璀璨浪漫的燈海。一系列的主題活動，如「燈光展演秀」為造夢廠(每30分鐘1場)、床邊故事(每10分鐘1場)、奇幻繪畫牆(每5分鐘1場)；「造夢大道飄雪秀」則是每周六、日及國定假日限定，18:00～22:00每整點鐘上演浪漫飄雪。
2023屏東聖誕節除了能賞超夢幻燈飾、看燈光秀，還有聖誕市集村將在12/22至12/24的16:00～22:00登場，將販售各式特色風格餐飲、文創商品等，另外還有聖誕老人出任務、歡樂拍貼機、街頭表演等，以及設立特色店販售應景飲品、甜點以及可愛聖誕小物。
參加2023屏東聖誕節還有機會帶走可愛好禮，完成指定兌換任務，可免費獲得「造型聖誕發光胸章」乙個，而完成指定踩點拍攝美照上傳，還有機會以49元加購「造型聖誕小夜燈」乙個，今年的歡樂聖誕節一定要來屏東。
12大主題燈飾區
「造夢廠」：有超Q熊熊廠長為大家打造夢想禮物。
「造夢大道」：結合燈光聲光多彩展演，晚間18至22日上映粉紅浪漫下雪秀。
「夢想之星」：神秘流星閃耀光芒，降落在屏東公園的水面上。
「小小花園」：園中的花朵環繞閃耀，感受幸福能量。
「雲端星夢」：最璀璨的「粉紅聖誕樹」綻放著流星般的光芒。
「奇幻繪畫牆」：聖誕老公公駕著麋鹿雪橇穿梭目眩神迷的奇幻繪畫牆。
「許願池」：流淌著金黃色泉水的許願池，擁有神秘的力量。
「甜蜜通道」：五彩繽紛的糖果以及巨大的糖果樹，大人小孩都喜愛。
「夢幻星河」：星光閃耀的宇宙銀河隧道，乘載著大家的希望與夢想。
「床邊故事」：看著空中童話書，最適合躺在草地上放空。
「PINGTUNG」：因應主燈造夢廠的概念。
「Pink World迎賓大道」：搭配公園整體燈飾規劃，妝點公園路。
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