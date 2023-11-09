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DON DON DONKI台中唐吉訶德今開幕！ 4大亮點、內裝環境搶先看 日本連線、指定商品買1送1

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／DON DON DONKI提供
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以日本特色商品聞名海內外「DON DON DONKI唐吉訶德」，繼台北西門店、忠孝新生店、南港店之後，全台第四家分店、中台灣首家店進駐TIGER CITY購物中心，於11月9日盛大開幕！除了帶來全新品牌「若櫻壽司」，更將台北最受歡迎的和牛串、安田精米、現煮食堂（ヲた飯堂） 及COSME DONKI 一同引進台中。開幕期間單筆消費滿2,000元即可獲得Donpen野餐墊或毛毯(二選一)，數量有限贈完為止。

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⊙若櫻壽司全球首店在台中！ 職人現做壽司、日式烤物、天婦羅、日本酒通通都有

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所屬的PPIH集團，旗下全新品牌「若櫻壽司」全球首發店進駐台中TIGER CITY！ 打造全日系禪風用餐環境，全店室內外通透明亮，運用大量木作、溫款燈飾、櫻花造景延伸用餐環境。店內提供120席座位，全餐點使用北海道七星米，每日以店內精米機器將糙米碾成白米，吃的到的稻香只有若櫻壽司有，更提供生魚片、日式烤物、天婦羅多樣的日式餐點供消費者選擇。

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店內全程採人工點餐並引導就座，提供日式桌邊服務，讓消費者體驗高規格的日式服務及餐點。歡慶開幕優惠滿滿，精選主打「極上松拼盤10貫」680元、「特選竹拼盤10貫」440元、「生魚片3種拼盤」400元、「特製天婦羅拼盤」320元，更於11/9至11/17推出日本酒半價、11/18至12/9梅酒、燒酌、highball半價。

⊙超人氣熟食攤販和牛串、安田精米、ヲた飯堂（現煮食堂）台中也有

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DON DON DONKI集結北部最受歡迎的熟食櫃位，以銅版價格提供美味新選擇。提供北海道、鹿兒島產和牛串，優惠價1串99元、2串179元。以店內精米機器現碾的安田精米，製作最新鮮的日式飯糰，以50至99元不等的銅版價格即可享用。此外，最受歡迎的ヲた飯堂(現煮食堂)，各式日本現煮麵食，任選泡麵由專人烹飪料理，實現「每一種都想試試看」的心情。另外近百種散裝零食的「馱菓子專區」也一同來台中任君挑選，只要19至79元不等。

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⊙小資女最愛！開幕日本連線KOSE直播，日本直輸美妝保養品超狂指定商品買1送1

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將超人氣的COSME DONKI一同引進台中，成為小資女的福音。開幕當日11:00與日本知名品牌KOSE連線直播互動，體驗「光映透 潤澤亮采修護眼霜」。開幕期間優惠滿滿，購買「光映透 潤澤亮采修護眼霜」贈「光映透 速攻集中安心面膜」，限量100份；購買媚比琳任一支睫毛膏，即贈Esther Bunny 艾絲樂小兔化妝包、乾洗髮百元有找，11/9當日限定，Alisha妍樂羋乾洗髮噴霧，買1送1。

⊙療癒系家居小物區，台中TIGER CITY店最齊全

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DON DON DONKI家居小物品項最齊全，最甜的彩色襪子牆專區，將日本各種糖果、餅乾、飲料等產品包裝設計，神複製到襪子款式，每一雙都可以點亮穿著；下班後需要放鬆好好泡個澡，DON DON DONKI提供近百款不同尺寸、大小、款式，每天都有不一樣的香氛，舒緩一日的辛勞最受上班族歡迎。

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壽司 生魚片 和牛 唐吉訶德

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