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粉絲錯愕！ 亞洲最大「小熊博物館」突宣布停業 經營2年被「這事」壓垮

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝小熊博物館粉專
圖／翻攝小熊博物館粉專

粉絲一片錯愕！號稱亞洲最大泰迪熊博物館的台中「小熊博物館」，今(1日)PO出停業公告，決定撤離外埔花博園區，未來若有適合地點，會再為台灣文創發展盡一份綿薄心力。

圖／翻攝小熊博物館粉專
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館藏逾5000隻來自世界各地的小熊，「小熊博物館」是台灣第一間以熊為主題的博物館，並打造出亞洲最大的泰迪熊博物館。團隊於疫情期間進駐花博園區，不料經營僅2年，宣布停業。

圖／翻攝小熊博物館粉專
圖／翻攝小熊博物館粉專

粉專公告提及「熱情和抱負得不到公部門積極協助」故忍痛放棄。發文強調，無法忍受長期官僚式的回應及作法，和漫天飛舞如雪片般的公文，館舍逢下雨必漏水、使用執照遲遲無法變更等問題，「連室內都還在使用流動廁所」，爭取近兩年被置之不理，不得已只好放棄原先的夢想規劃。

得知消息的網友，紛紛留言直呼可惜，「熊控無法接受」、「上個月才帶孩子去過，很期待再訪，希望未來還有機會能夠相見」、「員工很棒！希望未來找到更好的地方，重新出發」，也有南部網友喊道「來高雄，高雄市政府超幫忙的」！

圖／翻攝小熊博物館粉專
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