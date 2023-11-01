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機票促銷來了！虎航11月首波「飛釜山1,699元」這日10點起開搶

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自韓國觀光公社官網
圖／摘自韓國觀光公社官網

千元機票說走就走！台灣虎航推出本月第一波機票促銷，台北飛釜山單程最低1,699元就出發，打卡釜山最夯「膠囊列車」、在地必吃「豬肉湯飯」、爽逛熱鬧商圈一次滿足，準備來趟釜山小旅行，記得訂鬧鐘搶機票囉！

圖／本報資料照片
圖／本報資料照片

海雲台Blueline Park「膠囊列車」。圖／摘自韓國觀光公社官網
海雲台Blueline Park「膠囊列車」。圖／摘自韓國觀光公社官網

台灣虎航11月首波促銷主打「台北－釜山」航線，單程未稅1,699元起，並將於11/3上午10點起開賣，旅遊期間為2023/11/3～2024/3/30。近年來，釜山是不少人短期旅行的目的地，有別於首爾的熱鬧繁華，釜山更充滿屬於當地的獨特氣息，還有豬肉湯飯、各式新鮮海鮮可嘗。

豬肉湯飯。記者沈佩臻
豬肉湯飯。記者沈佩臻

除了「膠囊列車」爆紅外，還有以絕美景色聞名的影島「天空觀景台」，半透明地板與情人鎖成為情侶約會熱點，鄰近電影《正義辯護人》外景拍攝地的「白淺灘文化村」，同時也是知名日落勝地，搶到優惠機票可別忘了把這個觀景台列入必遊清單。

白淺灘文化村。圖／摘自韓國觀光公社官網
白淺灘文化村。圖／摘自韓國觀光公社官網

影島天空觀景台。圖／摘自韓國觀光公社官網
影島天空觀景台。圖／摘自韓國觀光公社官網

台灣虎航機票促銷資訊

銷售期間：2023/11/3 10:00～2023/11/6 23:59

促銷內容：台北－釜山 單程未稅1,699元起

旅遊期間：2023/11/3～2024/3/30

* 相關活動規則以台灣虎航公告為準

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