長榮航空線上旅展　祭出超殺機票、再抽全年「飛到飽」！

想要來趟出國假期飛到飽嗎？長榮航空線上旅展自10月22日00:00起至11月26日24:00止，除了祭出超殺機票價格最低72折起，也推出機票「飛到飽」抽獎活動，11月週週抽出一名全年飛到飽(不限次數)經濟艙機票得主，環遊世界再也不是夢！此外，更特別嘉惠「無限萬哩遊」會員可提前一天於10月21日00:00起在長榮航空官網「會員優惠購票專區」購買成人的個人機票，即可享有會員專屬優惠！

長榮航空線上旅展，除了祭出超殺機票價格最低72折起，也推出機票「飛到飽」抽獎活動；圖片／長榮航空提供

週末來臨，想到曼谷喝杯泰奶？想到東京過聖誕？還是想到布里斯本，感受南半球的熱情？長榮航空於「2023長榮航空線上旅展」精選超激省機票包含亞洲各大熱門景點，桃園-曼谷來回未稅價4,588元起、桃園-沖繩來回未稅價5,588元起、桃園-澳門來回未稅價2,388元起、桃園-香港來回未稅價4,188元起，此外，長程航線則有即將邁入盛夏的桃園-布里斯本來回未稅價只要19,633元起，今年最超值優惠。

長榮航空桃園-沖繩航線每週飛航7班，將自10月29日起增班至每週14班，每天2班直飛沖繩感受度假悠閒風情，此次2023長榮航空線上旅展除了推出沖繩超激省機票價格外，想體驗沖繩一日快閃的民眾，請點選長榮航空專案活動購票專區並輸入專案活動代碼【FUNOKA】，即可享有一日往返沖繩最低未稅價4,760元起的優惠價格，省下機票與住宿費用，盡情享受旅行的美好！

2023長榮航空線上旅展網站：www.evaairitf.com

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撰文／方雯玲

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