旅遊新篇章！ITF台北國際旅展11月3日登場 飯店好康搶先看

【旅奇傳媒/編輯部報導】年度最大旅展盛事「2023 ITF 台北國際旅展」將於11/3（五）在南港展覽館開跑，為期四天的活動將為國內旅遊帶來最新篇章。各大飯店也準備一系列餐券、住宿特惠，吸引消費者目光！

▲1,149元彩虹座通用自助餐券，盡享各式主題自助美饌大匯集。 圖：台北福華大飯店／提供

台北福華搶先推線上旅展、外賣櫃開賣 最低折扣住宿票券26折起

為迎接後疫情時代興盛的旅遊潮，台北福華推出「2,900元福華連鎖飯店住宿券」，兩人入住含早餐，可住遍台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭、墾丁福華，今年「公務人力發展學院福華國際文教會館」也一同共襄盛舉參展，一券全台8間福華飯店住好住滿！

台北福華的多款美饌餐券也同步開賣，票券下殺最低61折起，從西式自助餐吃到精緻中菜料理，滿足每位饕客的口腹之欲。 台北福華大飯店官網同步展開線上開賣住宿券及餐券，購買住宿券可享26折優惠、餐券最高可享61折優惠。線上開賣日期自10/6（五）-11/7（二），立即搶購限時優惠，規劃下半年度的完美旅程！除了即日起線上同步開賣票券，台北福華年年熱銷的餐券商品，自即日起亦可在台北福華外賣櫃搶先購買美饌饗味餐券。

▲平日雙人住宿券每張5,600元起，一泊二食每張6,900元起。 圖：花蓮理想大地渡假飯店／提供

理想大地團購買六送一 買住宿劵送童話水岸理想星巴克接駁

今年理想大地渡假飯店，以飯店大廳的古典風貌直接呈現在旅展現場，經典的國王椅也搬到會場，民眾可以坐在椅子上感受如同國王的尊榮，拍照打卡即送精美禮品一份。 今年更推出多項住宿優惠，限定旅展現埸銷售「團購買六送一」平均一張住宿券4,800元； 並另外特別推出全家出動省更多的「包棟旅遊」的超值優惠，每棟最少12人以上平均每人每晚只要5,600元，無論三代同堂、朋友聚會都非常適合，旅展現場購買住宿劵即享「童話水岸理想星巴克」免費接駁，欣賞有如童話小鎮般的夢幻星巴克。

搶優惠絕對不能錯過這一檔，提早安排假期省更多。現場還有許多加購優惠好禮「理想伴手禮」，以及「滿額刷卡禮」凡刷中國信託送經典旅行袋一組，歡迎大家享好康，數量有限贈完為止。

▲義大皇家酒店住宿券優惠親子度假首選。 圖：義大皇家酒店／提供

線上旅展搶先開跑 義大二家飯店各推優惠

位於南臺灣最大渡假勝地義大世界內的義大皇家酒店與義大天悅飯店將一同參與這場旅遊盛會。推出折扣下殺的超值優惠住宿券，並搭配各種展場限定優惠加碼，讓前來參展的各地旅客，藉此機會以最優惠價格到高雄享受放鬆的假期。

二家飯店官網自即日起至11/13止搶先推出線上旅展，除了優惠住宿券外，皇家酒店也推出「皇家平日午餐雙人券」，平日午餐可以每人775元優惠品嚐星級飯店自助餐廳吃到飽。天悅飯店也推出每張只要552元的「假日自助下午茶券」，買5張再送1張，平均每張只要460元。

位於園區內的五星級義大皇家酒店，含有各種房型、多家中西式餐廳及戶外戲水池、室內水療館、健身房、兒童遊戲室等休閒設施，必定是家庭或情侶旅遊的不二首選。特別推出「2023·漫旅生活住宿券」原價萬元的豪華雙人房與早餐的住宿套裝，旅展價每張只要4,299元，現場購買並於住宿券優惠期限內使用，還能免費升等至有二張標準雙人床的雅緻家庭房或別具特色的經典客房，並且加贈12歲以下兒童自助式早餐二客，現省一千多元。買10張再送1張，平均每張最低只要3,908元。

▲義大天悅飯店。 圖：義大天悅飯店／提供

義大天悅飯店設有適合孩童的「童趣樂花園戶外遊戲區」及室內親子休閒設施「歡樂小天地」，讓孩子不用出飯店也能玩得不亦樂乎，推出「2023·雙享趣住宿券」雅緻雙人房住宿一晚搭配二客成人早餐，並且還可選擇全新開幕喜悅食堂晚餐二客或是義大遊樂世界門票二張。於住宿券優惠期限內使用再送摩天輪搭乘券（依照付費入住人數提供），現場價只要4,299元再享免費升級至溫馨家庭房，同步推出買10張再送1張，平均每張最低只要3,908元。

▲可同時享受碳酸氫鈉溫泉及奈米牛奶浴雙湯池。 圖：村却國際溫泉酒店／提供

村却國際溫泉酒店 住宿券買十張送兩張升等高樓層券

位於宜蘭為在地最高頂級飯店建築的村却國際溫泉酒店 ，樓高24層，可俯瞰蘭陽平原，同時坐擁453間奈米雙湯池客房，與風華絕代的主題餐廳、空中酒吧，尤其入夜後光芒璀璨的線型發光體，雙Y軸線設計，讓每個房間都能欣賞大面窗景。

2023ITF台北國際旅展期間也推出好禮四重奏獨家限定優惠，消費滿一萬贈送金色三麥聯名啤酒一公升（需至館內兌換）（飲酒過量有礙健康），住宿券滿十張送兩張升等高樓層券，平日雙人加價$1100則升等四人房，平日家庭客房加價$500升等雙面大景觀星隅房，喜愛宜蘭風情與喜愛泡湯的朋友，可多加把握。

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