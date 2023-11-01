限時一週！郊區小秘境 「200米粉紫藤花」瀑布廊道週末盛開

錯過了紫藤花的季節沒關係，同樣是藤蔓性植物的蒜香藤在新北泰山綻放，預估11/3進入盛開期，帶有殊特香氣的紫花綿延200公尺等著大家來拍照打卡，而且搭公車可抵達，不用怕找不到車位，這個週末馬上來個說走就走的賞花小旅行！

圖／ 泰山區公所臉書

圖／ 泰山區公所臉書

一年會開兩次花、花期落在4、5月和10、11月的蒜香藤，正在新北泰山的楓樹河濱公園中慢慢綻放；蒜香藤顧名思義就是飄著「蒜頭味」，花跟葉子都有，不過別擔心，要搓揉之後才會散發出來，區公所估約11/3進入最美花期，公所也貼心提供最新花況讓大家參考，剛好對上週末的時間可以出門看看，這回錯過的話就要等明年了。

圖／ 泰山區公所臉書

目前蒜香蕂的花況約只開一半，花期長約一週，還能持續到11/10左右；楓樹河濱公園附近還有很有古早農村風造型的穀倉布置藝術，來張復古風的網美照也可以，這個週末就出門曬秋陽拍美照、看看秋天的紫花廊吧！

楓樹河濱公園

新北市泰山區明志路一段19巷5弄

交通路線建議(公車)：

783 五股-台北

938 五股-捷運台大醫院站

638 五股-捷運南京復興站

578 泰山公有市場—台北車站(國光客運直達車，轉乘805、783、803)

579 明志國小—台北車站(國光客運直達車，轉乘637、638)

搭乘到「明志和平路口站」下車，往回走到和平街口，左轉進和平街再直走到底，即可抵達公園。

圖／ 泰山區公所臉書

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