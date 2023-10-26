要來了！「2023草嶺古道芒花季」11月登場 秋季限定「菅芒花」飽眼福 還有山中別墅等你解鎖

一年一度「草嶺古道芒花季」要來了！2023草嶺古道芒花季將於11月4日起登場，秋季限定必拍「菅芒花」，整片隨風飄搖化身銀色浪花，為古道增添浪漫風情，倒計時準備出發一睹芒花盛開的絕美景緻。

圖／東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處

圖／東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處

「2023草嶺古道芒花季」將自11/4至11/26浪漫開跑，每年到了這個時節總有眾多遊客慕名前來，就為一賞芒花盛景，走在充滿復古氛圍的草嶺古道，欣賞芒花打造的層層銀白浪花，絕對是喜愛健行與親近大自然的必遊行程。

往年花季照。圖／東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處

除了把握菅芒花季大飽眼福外，活動期間也有各式互動遊戲及系列活動，像是虎字碑拓印體驗、古道深度導覽解說等，還有一處古色古香的「護管所」等你解鎖，猶如山中別墅被叢叢綠意包圍。更多活動資訊靜待官方釋出。

圖／東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處

往年花季照。圖／東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處

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