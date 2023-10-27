週末親子遊首選！ 「北市動物園」歡度109歲生日、「高市動物園」玩10大明星裝扮 免費入園

週末親子出遊看這裡！ 台北市立動物園明(10/28)慶祝109歲生日，加碼開放全新雉科珍禽區，親子同遊賞鳥同樂，而南台灣迎接萬聖節，高雄壽山動物園趁著周末兩天推出「動物變裝派對」活動，玩動物明星裝扮即可「免費入園」哦！

新雉科珍禽展區10/28開幕。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園歡慶動物園109歲生日，10月每週六安排園慶系列活動，從保母見面會、昆蟲特展、路跑，到明天(28日)開幕的「新雉科珍禽區」，7公尺高設計加上寬敞步道，為遊客帶來視覺震撼及更優化的觀賞空間，也為鳥類提供更自在的生活空間，邀請大小朋友闔家週末來賞鳥。

同時歡迎一同見證109周年動物保育成果，這一年迎接許多新生動物寶寶，如小爪水獺四胞胎、歐亞水獺雙胞胎、環尾狐猴雙胞胎、石虎雙胞胎、斑哥羚羊「元宵」、弓角羚羊「杉箖」、穿山甲寶寶「果皮、膏夏」、臺灣野山羊「薇寶」、馬來貘「Treeda」、紅猴「瑀安」，還有棘皮瘤尾守宮、維多利亞冠鴿、黑腳企鵝寶寶等，未來將繼續保育如小懶猴、馬來虎、小貓熊和格利威斑馬等更多瀕危動物。

「哩鶴」丹頂鶴長大了。圖／台北市立動物園提供

迎接萬聖節到來，高雄壽山動物園選用南瓜為動物加菜，更於10/28、10/29周末兩天推出「動物變裝派對」活動，民眾只要以「壽山動物園十大動物明星」扮相，即可享「免費入園」。

壽山動物園日前舉辦十大動物明星票選由「狐獴」拔得頭籌，台灣獼猴也以黑馬之姿，與白老虎、台灣黑熊、台灣梅花鹿、水豚、非洲獅、非洲象、孔雀及孟加拉虎，一起榮登十大動物明星寶座。

白手長臂猿把玩造型南瓜盅。圖／高雄市政府提供

此外，28、29日上午還有環保親子DIY、動物實境解謎兩活動環保親子DIY活動，有興趣的民眾可進行線上報名。只要攜帶家中舊衣及舊瓶罐來動物園，在老師的引導下製作專屬萬聖節提袋，而動物實境解謎活動，透過互動有趣的方式增加對動物習性的認知，讓動物保育議題變得更生動有趣。

負責照養水豚的保育員為水豚準備南瓜大餐。圖／高雄市政府提供

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