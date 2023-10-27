搞怪裝扮免費吃！ 20家up「萬聖節美食」超商飲料、餐廳優惠 買一送一、姓名對對碰、變裝折扣統統有

萬聖節來了，本週末萬聖活動齊發，業者紛紛祭出應景優惠，連搞怪裝扮也有打折喔，udn小編一口氣為大家整理了20家以上的萬聖節「美食餐廳優惠」懶人包，快來看看各種萬聖造型美食、搞怪活動優惠，揪夥伴們把握機會快衝！

⊙7-ELEVEN：自10/27至10/31止，7-ELEVEN推出萬聖節系列活動，指定糖果品項第2件6折、韓式起司熱狗／美式大熱狗買1送1，以及思樂冰3種人氣口味中杯買2送1，而上班族最愛的CITY系列飲品優惠有美式咖啡買1送1、焙烤榛果風味拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、珍珠奶茶、香鑽水果茶等5大風味飲品也有買2送1。

圖／7-ELEVEN提供

⊙全家便利商店：即日起至10/31，全家祭出餅乾糖果2件8折特價，若用全家APP中的「隨買跨店取」功能，單筆訂單滿300元還能抽iPhone 15！

圖／全家便利商店提供

⊙萊爾富：萊爾富自10/27起開跑萬聖嘉年華，多款糖果巧克力、飲品、沖調等指定商品最低下殺5.5折起，伊藤園TEAS TEA蘋果紅茶／蜜桃紅茶享任2件40元，義大利Zaini阿尼驚喜蛋活動期間，則特價99元。

10月27日至10月31日萊爾富針對指定糖果巧克力、飲品、沖調等，推出「萬聖嘉年華」商品優惠活動，阿尼驚喜蛋系列特價99元。圖／萊爾富提供

⊙全聯福利中心：全聯We Sweet甜點品牌和美祿聯名，推出搞怪風格的可可麥芽風味甜點，包括千層蛋糕、雲朵蛋糕、舒芙蕾布丁、泡芙、等多種品項，即日起至11/2，任買一款甜點／麵包／吐司，並加購美祿全系列商品，1件即現折10元。

11月2日前到全聯買糖果、巧克力糖、常溫果凍，福利卡友單筆每滿199元贈150福利點。圖／全聯福利中心提供

⊙肯德基：推出「萬聖節黑皮整隻雞」，搭配三種美味沾醬「南瓜濃湯醬、番茄咖哩醬、藍莓優格醬」，帶來濃濃萬聖氣氛，套餐除了萬聖節黑皮整隻雞1隻、3款沾醬之外，還搭配中薯2份、原味蛋撻禮盒、可樂1瓶，每套899元，全台限量10,000組。

圖／肯德基提供

⊙八月堂：八月堂設計了4款萬聖點心，除了經典款纏繞繃帶「神鬼木乃伊」、苦甜黑巧克力「大眼八腳怪」、披著大福外皮的「搗蛋小幽靈」，更推出全新「暗夜蝙蝠可頌」，即日起至11/5期間，更推出萬聖節限定可頌買五送一優惠。

圖／八月堂提供

⊙Krispy Kreme：推出讓人尖叫的「萬聖夜驚魂」系列甜甜圈，一共有「吸血德古拉、終極木乃伊、驚聲鬼臉、萬聖南瓜王」，至10/31前，購買萬聖夜驚魂甜甜圈，加購任一大杯飲品折15元。

圖／Krispy Kreme官網

⊙GODIVA：2023萬聖節巧克力禮盒與繽紛口味的松露巧克力，多重口感交織與派對驚喜氛圍完美融合。至10/31前，於門市單筆消費滿1,999元，至少包含一盒萬聖節巧克力禮盒，即可獲贈限量搗蛋糖果袋乙個。

圖／GODIVA提供

⊙發發：打造萬聖應景橘與紫色療癒新口味，「桑椹香檸幽幽格、南瓜幽幽格」，此外，10/31萬聖節當日來店說出「不給糖就搗蛋」，購買優格飲即享免費加一種配料。

圖／發發提供

⊙壽司郎：邀請大家吃壽司共度可愛萬聖節，即日起推出萌抱壽司萬聖節小方巾，只要在台灣壽司郎FB按讚，並於結帳時主動出示活動畫面，單筆消費滿1000元或是家有小學以下兒童，就能帶走超應景又實用的萬聖Q萌小物，全台49,800個贈完為止。

圖／翻攝台湾スシロー 台灣壽司郎粉專

⊙這一鍋皇室秘藏鍋物：「這一鍋」皇室秘藏鍋物聊齋鬼魅之夜優惠活動，推出神仙牛肉、神農獎台灣黑豚1983豬五花、貴妃荔枝蝦球、綜合海鮮拼盤等精選食材，共11道餐點所組成的四人套餐，自即日起至10/31期間提前電話訂位，凡同桌四人穿著萬聖節變裝(鬼怪/角色)來殿用餐，點選四人套餐，即可享有1折優惠；同桌四人穿萬聖節變裝(鬼怪/角色)，點購798元套餐，可享1人免費。

圖／這一鍋皇室秘藏鍋物粉專

⊙北村豆腐家：歡慶新菜上市，於10/31萬聖節當日，凡四人同行，其中一人以「海底生物造型」裝扮到店消費，直接招待四份新上市海鮮料理，包含「釜山辣魚嫩豆腐煲、人蔘蛤蜊嫩豆腐煲、南瓜海鮮嫩豆腐煲、香酥魷魚起司年糕」，全都能免費吃(每店限量10組)；於即日起至11/30活動期間，凡入店用餐點任一全新上市料理，直接贈送「5折香酥魷魚起司年糕」兌換券乙張。

南瓜海鮮嫩豆腐煲，358元。圖／北村豆腐家提供

⊙聚日式鍋物：聚日式鍋物林口文化店於10/30開幕，搭配萬聖節變裝話題，10/30、10/31日消費者用餐只要穿Hello Kitty服裝配飾或有蝴蝶結造型，湯底免費升級為「聚×Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋」。

聚攜手台灣三麗鷗，推出期間限定的「聚X Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋」。圖／王品提供

⊙貳樓：貳樓與HEINZ 亨氏合作推出「尖叫餓樓」主題聯名活動，漢堡麵包染成腥紅色，搭配「綠色萬聖節小眼怪特調」，於 即起至10/31期間點選漢堡即贈送特調，兒童套餐也加入小眼怪果凍。

慶祝萬聖節到來，美式早午餐品牌貳樓攜手美國HEINZ亨氏，推出期間限定餐點。圖／貳樓提供。

⊙享鴨：王品集團「享鴨」，至10/31前，推出多款可愛搞鬼萬聖節限定料理，如「XO 醬干貝絲炒飯、干貝絲翡翠炊蛋、金沙豆腐煲、脆糖燉奶」等，還有期間限定的「吃驚黑鴨堡」。

享鴨。圖／王品集團

⊙來滋烤鴨：於10/31前到「來滋烤鴨」，購買個人餐或飽腹雙人餐，就送「造型怪物燒餅」乙份，此外，單筆消費還可享受 3% 瘋點數回饋。

來滋烤鴨。圖／王品集團

⊙Lady nara：Lady nara今年以芝麻、竹炭等黑色元素，推出3款萬聖節限定餐點，可愛中帶著驚悚感。即日起至11/5期間，凡姓名內有「黑、夜、降、臨」任一字（可同音），出示姓名證件，即享萬聖節限定飲品「紅眼幽靈黑奶茶」優惠價99元（原價180元）。活動期間內，穿搭黑色系服飾或萬聖節裝扮到店用餐，可享「萬聖節主食＋甜點＋飲品」組合優惠價，原價980元，優惠價888元。另外點購新品並參與社群任務，還有機會獲得「現金抵用券1,031元」。

Lady nara萬聖節限定餐點。圖／Lady nara提供

⊙義饗食堂：位於捷絲旅台大尊賢館二樓的「Just Italian 義饗食堂」，自即日起至11/30推出「美國頂級舒肥牛小排義大利麵套餐買一送一」優惠，限定平日限時優惠折扣後，平均每人只要500元起，於萬聖月檔期活動期間用餐變裝或打卡，加碼贈送每人「義大利沛羅尼啤酒」一瓶，送完為止。

⊙栢麗廳：台北晶華酒店栢麗廳於10/28晚間擴大舉辦萬聖節限定的「萬聖驚魂夜．變裝派對」，當晚不僅提供多達上百種餐點選擇，還特別製作了以《聖誕夜驚魂》中的萬聖市鎮廳為靈感的現場布置，巧妙地製造出詭譎又生動的氛圍。此外，餐廳更規劃拍照打卡的背板區域，讓食客能夠在美食與藝術的交匯中，記錄下獨特的時刻。應景美食與氛圍場景兩相呼應，帶來獨特用餐體驗。活動將於當晚五點半起限時推出，每客價格為1,980元起，晚間八點後至餐廳用餐，再享買一送一優惠。

柏麗廳將於10月28日晚間擴大舉辦萬聖節限定的「萬聖驚魂夜．變裝派對」。晶華提供

⊙Sarabeth's：紐約知名美式餐廳「Sarabeth's」為台灣獨家精心打造二款萬聖節限定新品「南瓜香料酪奶煎餅」與「Sarabeth's 家傳南瓜派」。即日起至10/31，凡內用點購任一款萬聖節新品，於 FB 或 IG 拍照打卡，並 Hashtag「#Sarabeth's 千載南逢」，即贈會員點數「1000點」，贈點無上限；追蹤 Sarabeth's Taiwan FB 或 IG 粉絲專頁，並於活動貼文TAG兩位好友留下指定留言參加抽獎，就有機會獲得「南加州酪梨蕃茄口袋餅」壹份，共抽出6位幸運兒。

Sarabeth's限時推出「南瓜香料酪奶煎餅」與「Sarabeth's家傳南瓜派」。圖／Sarabeth's提供

⊙點點心：港點「點點心」至 10/31 前推出「萌鬼點心 Party」限定系列，包括「黑心木乃伊芝麻包」、驚人的「驚絲龍鬚蝦」和陰陽太極「小鬼椰芝糕」，擁有詭異魔幻氛圍。木乃伊芝麻包呈現可愛的驚恐造型，內含芝麻沙黑心餡。驚絲龍鬚蝦則以金絲龍鬚包覆蝦餃餡，配以眼球糖片。小鬼椰芝糕則呈現陰陽太極，白幽靈為椰絲口味，黑幽靈為芝麻口味，味道獨特。這些特別餐點結合美味和趣味，是今年萬聖節的不容錯過之選。

圖／點點心提供

⊙忠青商行：推出萬聖節限定新菜單「殭屍開心鬼」限定套餐，不僅將最忠誠的品牌角色─忠誠青年裝扮成「開心鬼豆沙包」，還有全新的主食「調皮搗蛋蝦炊飯」及湯品「殭屍(薑絲)海瓜子湯」，雙北限量1,000份。

圖／緯豆集團提供

⊙老爺小花園：慶祝萬聖節，自10/28至10/31特別推出5款應景搞怪甜點，包括「暗黑傑克」、「搞怪南瓜」、「升官發財」以及「女巫手指與貓眼瑪德蓮」，每款售價185元。此外，凡點義大利麵套餐，麵體可選擇暗黑墨魚麵，附竹炭幽靈麵包、主廚湯品、咖啡或茶，售價388元起。

圖／老爺小花園提供

⊙PASTAIO：迎接萬聖節，義大利麵餐廳PASTAIO於10/27至11/6期間，特別推出期間限定「柴窯培根南瓜麵疙瘩」，以手工南瓜造型麵疙瘩為特色，搭配「柴窯火腿製造所」煙燻培根，增添豐富香氣層次，為萬聖節增添節日氛圍感。

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