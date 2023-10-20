週末出遊追煙花！ 1620秒首屆「頭城煙火秀」5主題施放、480秒「日月潭花火節」環潭接力欣賞

週末出遊追煙花！ 本週末迎來2處大型煙火活動，一是位於宜蘭頭城首次舉辦煙火節，施放煙火時間總長度將達1620秒，照亮頭城夜空；另一處於南投水社登場日月潭花火音樂嘉年華，施放480秒，環潭星空夜晚欣賞美麗煙火與音樂會，呼叫煙火愛好者、攝影迷們快開追！

●2023頭城煙火節

宜蘭頭城首次舉辦煙火節，此為南方澳煙火秀示意圖。圖／IG@molly888666授權提供

宜蘭頭城大武路於10/21晚間7點，舉辦第一屆「頭城煙火節」，將施放台灣最新穎的煙火，煙火施放時間總長度達1620秒(27分鐘)的高、中、低空煙火，除了雙心煙火、日本4D變色花火，更帶來蘭陽八景之龜山朝日奇景的特效，讓大家拍好拍滿。

煙火秀5大施放主題分別是：光芒 「花彩繽紛．點亮頭城」、歲月 「石港春帆．豐盛年華」、希望 「龜山朝日．希望之光」、浪漫 「山海の戀．藝術光廊」、榮耀「蘭陽精神．耀眼頭城」。攝影達人molly888666特別推薦2處私房賞景點，首先是位於蘭陽博物館附近的「蟾蜍山觀景台」可眺望蘭陽平原及烏石港全景、另一處則是武凌山大修宮，煙火施放位就正好在仙公廟後方的草地上，搶先卡位拍攝好地點喔。

宜蘭頭城夜景，於10/21首次舉辦煙火節。圖／IG@molly888666授權提供

現場還有動感韻律音樂舞蹈表演，以及好吃好玩好好逛的美食市集，一路嗨整晚。民眾可先到頭城鎮公所一樓服務櫃台索票入場，即可兌換精美煙火紀念鑰匙圈一只，並且憑票還能參加摸彩品抽獎活動。

2023頭城煙火節

時間：10/21(六)19:00

地點：宜蘭縣頭城鄉大武路

●日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華

日月潭花火音樂嘉年華系列。圖／日月潭國家風景區管理處提供

自2008年即開始舉辦的日月潭花火音樂嘉年華系列，今年延續「Come!BikeDay自行車」及「大型戶外花火音樂會」的雙核心亮點，首場花火音樂會於10/21以《Gen.AI 綻燃．愛》主題出發，在水社中興停車場舉行，煙火秀長達480秒夜空煙火表演，呈現日月潭為舞台，融合音樂、舞蹈及煙火的音樂饗宴。

日管處則表示，今年花火嘉年華搭乘台灣好行日月潭線及車埕線，是前來日月潭遊憩的最佳選擇。另外2場花火音樂會為11/4在伊達邵碼頭，以及11/18向山遊客中心登場，煙火施放則為360秒，屆時同樣會有接駁車，方便民眾轉乘進場。

日月潭花火音樂嘉年華系列。圖／日月潭國家風景區管理處提供

台灣大哥大日月潭花火音樂會《Gen. AI 綻燃•愛》

時間：10/21(六)19:00活動開始

地點：日月潭水社中興停車場(南投縣魚池鄉中山路163號)

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