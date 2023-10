連假來去迺夜市！高雄捷運超詳版「夜市地圖」曝光 網直呼：一張圖神解救

本週迎來雙十國慶連假,4天連續假期,大都規劃出國或是到外縣市旅行,「夜市」對是不少台灣人必去的行程之一,而高雄捷運公司則精心製作了一版「高雄知名夜市分布圖」,18個知名夜市統統都出列,網友看到地圖後紛紛讚賞,直呼「太方便了、神解救了」。

六合夜市。圖/高雄市政府提供

臉書粉專「高雄捷運 x 高雄輕軌」6日提到,來高雄不知道要逛哪一間夜市嗎?除了知名的瑞豐夜市和六合夜市以外,還有好幾個熱鬧的在地夜市呢!星期幾開?位置在哪?搭捷運哪一站下車?離捷運站多遠?以上「全用一張地圖」整理好了。

從公布的夜市地圖中可以看到,18個知名夜市都已標記在鄰近的捷運車站上,「紅線」由北往南依序:岡山夜市、後勁夜市、瑞豐夜市、吉林夜市、六合夜市、三民街夜市、苓雅自強夜市、興中夜市、前鎮夜市、凱旋青年夜市、五甲自強夜市、小港漢民夜市;「橘線」由西向東:南華觀光夜市、鳳山中華街觀光夜市、鳳山中山路夜市,「輕軌」則可前往忠孝夜市、光華夜市。而夜市相距捷運或是輕軌站的距離、夜市營業時間,上面也都有標示。

圖/翻攝高雄捷運 x 高雄輕軌FB

地圖一出立刻被大量網友轉發,網友看到一目瞭然的地圖之後,紛紛留言表示,「新地圖好貼心呀」、「太方便了」、「這張地圖很好,已儲存」、「天啊這張圖救了我,被外國人問how to go to night market ? 我愣了三秒,最後反問他which one?」,另外也有網友補充「鳳山還有海洋路夜市」、「還有駁二夜市週六限定,可以搭到西子灣站再走5分鐘就到了」。

