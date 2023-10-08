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連假來去迺夜市！高雄捷運超詳版「夜市地圖」曝光 網直呼：一張圖神解救

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝高雄捷運 x 高雄輕軌FB、高雄市政府提供
圖／翻攝高雄捷運 x 高雄輕軌FB、高雄市政府提供

本週迎來雙十國慶連假，4天連續假期，大都規劃出國或是到外縣市旅行，「夜市」對是不少台灣人必去的行程之一，而高雄捷運公司則精心製作了一版「高雄知名夜市分布圖」，18個知名夜市統統都出列，網友看到地圖後紛紛讚賞，直呼「太方便了、神解救了」。

六合夜市。圖／高雄市政府提供
六合夜市。圖／高雄市政府提供

臉書粉專「高雄捷運 x 高雄輕軌」6日提到，來高雄不知道要逛哪一間夜市嗎？除了知名的瑞豐夜市和六合夜市以外，還有好幾個熱鬧的在地夜市呢！星期幾開？位置在哪？搭捷運哪一站下車？離捷運站多遠？以上「全用一張地圖」整理好了。

從公布的夜市地圖中可以看到，18個知名夜市都已標記在鄰近的捷運車站上，「紅線」由北往南依序：岡山夜市、後勁夜市、瑞豐夜市、吉林夜市、六合夜市、三民街夜市、苓雅自強夜市、興中夜市、前鎮夜市、凱旋青年夜市、五甲自強夜市、小港漢民夜市；「橘線」由西向東：南華觀光夜市、鳳山中華街觀光夜市、鳳山中山路夜市，「輕軌」則可前往忠孝夜市、光華夜市。而夜市相距捷運或是輕軌站的距離、夜市營業時間，上面也都有標示。

圖／翻攝高雄捷運 x 高雄輕軌FB
圖／翻攝高雄捷運 x 高雄輕軌FB

地圖一出立刻被大量網友轉發，網友看到一目瞭然的地圖之後，紛紛留言表示，「新地圖好貼心呀」、「太方便了」、「這張地圖很好，已儲存」、「天啊這張圖救了我，被外國人問how to go to night market ？ 我愣了三秒，最後反問他which one？」，另外也有網友補充「鳳山還有海洋路夜市」、「還有駁二夜市週六限定，可以搭到西子灣站再走5分鐘就到了」。

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