雙十連假「10大樂園優惠」！ 兒童優待、穿「藍白紅」免費、第2人10元、對中發票299元

趁著連假衝一波！ 全台樂園一一推出國慶優惠，不少觀光遊樂園今年結合國旗元素當賣點，像是六福村推出身上穿有「中華民國國旗元素者」可享門票優惠價499元、義大遊樂世界雙人同行，第2人10元、遠雄海洋公園針對雙十節當日出生的壽星，可享免費入園、劍湖山世界則是對發票，對中3個8，門票只要299元。

◎六福村

六福村自10/7至10/10，身上穿有「中華民國國旗元素者」可享門票優惠價499元，例如有國旗圖樣帽子、衣服、圍巾、紋身貼紙（需穿戴於身上，僅披國旗在身上者不適用、人體彩繪國旗不適用），國旗圖樣不可小於成人手掌大小，同期間，雙人同時入園享優惠價1300元；三人同時入園享優惠價1900元。

圖／六福村臉書

◎小人國主題樂園

小人國主題樂園推出，未滿12歲憑健保卡現場購票，就能享有100元優惠價。只要12歲以下孩童穿著萬聖變裝、現場購買當日入園門票，憑發票即可於園內兌換「萬聖限定爆米花」乙桶。

圖／小人國提供

◎小叮噹科學主題樂園

小叮噹科學主題樂園則推出3歲以下小朋友免費入園，3歲以上全票可享近乎對折優惠。

圖／取自小叮噹科學主題樂園FB

◎麗寶樂園

麗寶樂園自10/7至10/10「12歲以下兒童」雙園擇一門票只要99元，限民國99年10月11日之後出生之兒童適用，於探索世界、馬拉灣入口/售票處購票時出示健保卡驗證。

麗寶樂園探索世界。圖：交通部觀光署／提供

◎頑皮世界

頑皮世界國慶連假期間，推出6歲以下兒童通通免費，6歲以上門票6折起。

圖／頑皮世界野生動物園

◎義大遊樂世界

義大遊樂世界自10/7至10/10雙人同行「第2人10元」，需搭配乙名於現場售票亭購買原價全票899元，雙十連假期間不適用當月壽星及壽星陪同者之優惠活動，每日最後售票時間至15：30止。另外，「義大萬聖趴」10/7歡樂登場，雙人套票只要500元。

圖／義大遊樂世界

◎遠雄海洋公園

10月10日出生的壽星，10/7至10/10可免費入園遠雄海洋公園，同行親友可享優惠699元入園；此外，凡設籍宜蘭、花蓮、台東的鄉親（或身分證G、U、V者），可於中秋連假期間，現場臨櫃購票需出示相關證件，也可優惠價699元。

圖／遠雄海洋公園FB

◎西湖渡假村

西湖渡假村在國慶連假期間，推出12歲以下兒童免費，若購買雙人野餐888元方案的消費者，也可搭配二名12歲以下兒童免費入園。

圖／西湖渡假村FB

◎柳營尖山埤渡假村

柳營尖山埤渡假村於10月7日至10月10日連假期間，招待身穿「藍、白、紅」國旗色服裝的遊客免費嗨玩，衣著有其中任2色享75元優待價。

◎東勢林場遊樂區

東勢林場遊樂區針對10月份壽星或者每個月10日出生的壽星，推出免費入園優惠，邀請壽星們一同親近山林森呼吸。

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