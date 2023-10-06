雙十國慶連假美食優惠！超過30家「超商+手搖+速食餐廳」好康快追 1 元蛋撻、10元Buffet、咖啡珍奶買1送1

雙十國慶連假優惠就看這一篇！ 各家連鎖超商、手搖、速食品牌紛紛應戰，為大家整理30家「超商+餐廳+速食+手搖」等優惠集合包，無論是咖啡、手搖飲、速食點心、甜甜圈、披薩等統統有，快揪傳給親朋好友們一起追~

◎7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN即起至10/10，CITY CAFE特大杯美式咖啡、CITY PRIMA大杯精品美式咖啡、CTIY TEA現萃茶英式紅茶／冰淇淋紅茶可享同品項買2送2；CITY CAFE特大杯拿鐵／大杯卡布奇諾、CITY PRIMA大杯精品拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶可享同品項買2送1；「思樂冰」全品項任選口味第2杯半價（思樂冰為限定門市兌領）。

特別企劃限時5天的「1010購物節」活動，買CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、泡麵、糖果、甜點、冷凍食品、精補品、寵物食品共11大類別指定商品，會員結帳金額單筆每滿250元立折25元、滿500立折50元以此類推；同期間，到7-ELEVEN門市取網購包裹，領取包裹一件即可獲得一張指定商品滿額立折優惠券，優惠券可於10/9至10/15期間到7-ELEVEN購買指定類別商品，單筆滿250元即可使用一張、每張享立折25元優惠。

◎全家便利商店

圖／全家便利商店提供

全家便利商店自即起至10/10，推出Let’s Café特大杯美式咖啡（冰熱不限）買1送1、7樣旅遊必需品買1送1；哈根達斯指定129元系列迷你杯、雪糕買3送2。

◎萊爾富

圖／萊爾富提供

萊爾富10月10日國慶當日於《Hi-Life VIP》App整買零取推出限量大杯美式單杯特價20元、大杯美式/特濃美式/特濃拿鐵同品項買10送10；10/4至10/11門市另推出大杯美式2杯66元、大杯拿鐵2杯88元。

◎OKmart

圖／OKmart提供

OKCAFE「莊園級咖啡優惠」，即起至10/10連續五天，購買大杯莊園級美式/拿鐵，或是大杯濃厚莊園級美式/拿鐵，享同品項買2送1。

◎星巴克

圖／星巴克官網

即起至10/10，星巴克會員使用行動預點服務，單筆原價購買任三杯大杯(含)以上飲料，即可額外獲贈30顆星／組。 (單筆原價購買任6杯可獲贈60顆星...以此類推。活動不含每日精選咖啡/咖啡密斯朵)。

◎cama café

圖／cama café提供

即日起至10/10，只要手機上下載 cama café APP 並完成註冊，即可領取3張10元優惠券，可用於所有飲品，無限容量，冰熱皆可使用。

◎西雅圖咖啡

圖／西雅圖咖啡提供

西雅圖咖啡10/10-10/11快閃兩天，於門市推出「全系列飲品買一送一」限定優惠，寄杯「美式咖啡、拿鐵」可享買10送10優惠。同期間，於外送平台UberEats也可享有「美式咖啡、拿鐵」買一送一優惠。

◎大苑子

圖／大苑子

大苑子自即日起至10/25於全台大苑子門市購買「台灣鮮搾柳丁綠」即可獲得「柳柳大順粒，刮刮樂翻天」刮刮卡乙張，有10元折抵、20元折抵、買一送一等獎項；9/28至10/25上「正港柳丁知識+」數位體驗，天天答題天天領取台灣鮮搾柳丁綠專屬優惠券。

◎萬波

圖/萬波提供

萬波島嶼紅茶自即日起至10/10止，連續推出「大杯麗雅烏龍」4杯100元優惠。

◎康青龍

圖／康青龍

自即日起至10/10，於康青龍「龍來訂」線上點餐，購買「萌粉安寶」兩杯，即享20元折扣優惠。

◎85℃

圖／85℃

85℃特別選用四葉北海道十勝乳霜製成一款雪藏檸檬蛋糕，即日起至10/10，推出「雪藏檸檬蛋糕、松露生巧克力蛋糕」任選第2件半價。

◎發發

圖／發發提供

發發配合中壢中原店新開幕，開幕首三日10/6-10/8推出「指定優格買1送1」每日限量100組。不在中壢也沒關係，10/31萬聖節，在發發門市喊出「不給糖就搗蛋」神秘暗號，購買優格飲即可享免費加一種配料。

◎翰林茶坊

圖／翰林茶館粉絲頁

翰林茶坊十月週年慶每逢週末六日「熊貓珍奶第二杯半價」之外，每天中午12點至晚間18點期間，只要憑著對中身分證字號3、7任一碼，則享有買一送一優惠，每人最多兩組。

◎漢堡王

圖／漢堡王提供

漢堡王10/3登場的「吃貨周年慶優惠券」，內容包含「8 款品項買一送一」，大杯飲料、薯條、洋蔥圈、雞塊、脆洋蔥牛肉堡、小華堡全部都有。

◎肯德基

圖／肯德基提供

肯德基喜迎雙十連假特別祭出優惠，即起至10/10只要購買「雙十連假桶」下殺55折，內有咔啦脆雞6塊、原味蛋撻6個，以及一瓶百事可樂，原價729元，現在只要399元就可以入手；此外，透過預訂快取、手機掃碼快速點餐，還能再享「加1元多1件蛋撻或炸雞」。

◎拿坡里

圖／拿坡里提供

拿坡里即日起至10/11推出限時優惠，只要到門市訂購，就能享有「2隻戰斧雞腿」原價220元、特價139元，以及「4隻戰斧雞腿」原價440元、特價269元，最多現省171元，相當於61折。

◎頂呱呱

圖／頂呱呱提供

頂呱呱雙十連假10/7-10/10期間，只要憑券購買任一超值套餐，即可享10元價格加購超夯單品，包含「辣味雞翅、地瓜薯條、玉米濃湯」都能用10元加購。即日起至10/15與《女鬼橋2怨鬼樓》聯名，推出期間限定「女鬼橋2血腥聯名套餐」，均一價179元。

◎必勝客

圖／必勝客

必勝客即日起至10/15凡於PK APP點餐，推出「3個大披薩888元」，不限平假日、外帶外送皆適用，可選限定口味「月見韓式烤五花披薩」與炙燒鮭魚、和風章魚燒等19種口味。

◎摩斯漢堡

圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡即日起至10/15推出專屬的國慶優惠，早餐「培根雞蛋布里歐堡、方塊薯餅3個、大杯冰紅茶乙杯」優惠價100元、午晚餐「筑前煮豚燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡、大杯冰紅茶2杯」優惠價200元、點心「辣味和風雞腿塊+大杯冰紅茶乙杯」優惠價100元。

◎Mister Donut

圖／Mister Donut

Mister Donut即日起10/10期間推出「甜甜圈10入299元優惠」，使用悠遊卡/付全額結帳，再加贈一顆蜜糖波堤。即日起至10/22期間還有「可可伯爵鮮奶茶」買一送一優惠。

◎遠雄悅來大飯店

圖／遠雄悅來大飯店提供

遠雄悅來大飯店於10/10國慶日推出「雙十國慶．雙10同慶」餐飲優惠專案，凡於2023/10/10當日在飯店餐廳用餐，則享有好康活動一：國慶大壽星，只要是10/10當日出生的壽星，至《英倫西餐廳》享用自助Buffet晚餐，即可享專屬優惠價10元(免收服務費，原價1280元+10%)；好康活動二：飯店三大主題餐廳《英倫西餐廳》、《秋草日本料理》和《唐苑中餐廳》聯合推出美食同慶限時優惠，不論至哪一餐廳享用晚餐，原價1,280元的自助Buffet和套餐皆享優惠價1,010元(免收服務費)。

◎台北六福萬怡酒店-敘日全日餐廳

圖／台北六福萬怡酒店提供

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，即起至10/10推出「姓名地址對對碰」活動，6人以內享用午餐、晚餐，其中1位身分證姓名或地址內含「六（6）、福、萬、怡、敘、日、歡、慶、雙、十（10） 」其中1字或諧音，這也包含了數字6與10，平日享全桌優惠價1010元，假日為1310元。

◎穿越 Pass Through 川粵百匯

圖／穿越Pass Through 川粵百匯提供

桃園的吃到飽餐廳「穿越 Pass Through 川粵百匯」，針對10/10、10/20、10/30的3個餐期，每次各抽出2組桌號，獲獎者即可享等同當日日期的優惠價。10月10日優惠價10元、10月20日享優惠價20元，10月30日優惠價則為30元，最高現省870元。

◎馬辣集團

圖／馬辣提供

馬辣集團10月升級活動，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證／健保卡／護照號碼含「1、0」任2碼（可重複，例如00、11），或姓名內有「雙、十、國、慶」任1字（可同音），只要提前至少1日預訂，並主動告知參加活動，用餐前出示相關證件即享有以下優惠。

熊一頂級燒肉：選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。

哞哞屋和牛燒肉：不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶，送完為止。

夯下去新潮和牛燒肉：選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+：選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。

涮樂和牛鍋物 食べ放題：選擇指定方案「極上和牛放題」可享「期間限定活動品－炙燒烏魚子握壽司」每成人1份。選擇指定方案「極上雙和牛放題」可享「期間限定活動品－炙燒烏魚子握壽司」吃到飽。

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