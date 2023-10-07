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雙十連假「3大煙火秀」必賞！ 台中國慶煙火+無人機、台茂施放3000發、新北台灣設計展300秒

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／翻攝112國慶焰火在臺中官網、台茂購物中心粉絲頁、新北文化局提供
圖／翻攝112國慶焰火在臺中官網、台茂購物中心粉絲頁、新北文化局提供

雙十連假不只有10/10台中國慶煙火秀而已！ 桃園台茂購物中心將在10/9晚間施放多達3,000發的煙火秀，另外，10/7、10/8連兩天「2023台灣設計展」在新北美術館帶來300秒高空煙火秀加聲光展演，趁著雙十國慶連續假期計畫衝一波！

★台中水湳中央公園 國慶煙火

台中市繼民國103年後，再度主辦國慶煙火活動，移師新闢設的水湳中央公園，這一次除了經典的煙火秀，以全國首見爵士風格配樂煙火秀，加上台灣首見的無人機搭載煙火表演，更有多場藝人演出、藝文表演團體的現場精彩演出。

國慶焰火今年移師台中中央公園，將由3萬發焰火彈，長達36分鐘的璀燦，陪民眾歡度國慶。圖／中市府提供
國慶焰火今年移師台中中央公園，將由3萬發焰火彈，長達36分鐘的璀燦，陪民眾歡度國慶。圖／中市府提供

2023國慶煙火
．施放時間：10月10日晚間8點（預計施放36分鐘）
．施放地點：台中中央公園（位於台中市西屯區水湳經貿園區）
．官網：112國慶焰火在臺中

圖片來源／「112國慶焰火在臺中」官網
圖片來源／「112國慶焰火在臺中」官網

★2023台灣設計展

開場以本次台灣設計展「O」的意象為題，透過煙火在空中來回跑動，以富有律動的美感形。 圖／新北文化局提供
開場以本次台灣設計展「O」的意象為題，透過煙火在空中來回跑動，以富有律動的美感形。 圖／新北文化局提供

台灣設計展主題「O起來」！開展首周末將有假日市集、為期兩天的音樂派對以及300秒煙火展演，結合戶外大型互動聲光展演作品《Echooo》，特別邀請新北市在地音樂團隊創作專屬煙火的搭配曲，煙火打造立體施放效果。

戶外大型互動聲光展演作品《Echooo》。 圖／新北市文化局提供
戶外大型互動聲光展演作品《Echooo》。 圖／新北市文化局提供

「2023台灣設計展」煙火
．活動日期：10月7日(六)、10月8日(日)
．活動時間：18:30-20:45 (煙火預計於20:40-20:50之間施放)
．活動地點：新北市美術館-三鶯之心空間藝術特區
．官網：2023 台灣設計展Taiwan Design Expo in New Taipei City

★桃園台茂購物中心

台茂購物中心迎接國慶連假商機，活動包含超人力霸王見面會，以及重頭戲台茂「雙十煙火秀」則將於10/9晚上7:45至7:49強勢登場，超過3,000發有別於以往的全新款式低空煙火照亮夜空，搶在台中國慶煙火前為台灣慶生。

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

台茂購物中心煙火
．施放時間：10/9 19:45～19:49
．施放地點：台茂購物中心廣場
．官網：台茂購物中心

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