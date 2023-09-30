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超巨大月球+太空人降落！ 2023「月亮什麼冬冬」近距離追月 拍照打卡免費領取冬山柚

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供
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中秋超應景追月！ 宜蘭縣冬山鄉公所人氣活動「月亮什麼冬冬」再度登場，除了有13公尺高的超大顆巨型月球，還有漫步太空人、火箭、幽浮，猶如在星際間遨遊，快來冬山火車站與月亮近距離接觸！

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2023《月亮什麼冬冬？》大改版，即日起至10/31的每日下午5點至晚上11點亮燈，除了能與13公尺高「超巨大月球」合拍剪影照留念，還有俏皮的漫步太空人、可愛版火箭跟幽浮飛碟，白天夜晚都好好拍，統統都在冬山火車站的站前廣場，民眾連假遊宜蘭別忘了來此好好美拍一波！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供
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冬山鄉公所也準備了1,000斤中秋節最佳應景水果要送給大家，活動期間只要和裝置藝術拍照打卡，即可至服務台領取一顆好吃的冬山柚，數量有限，送完為止。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供
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【2023月亮什麼冬冬】

活動日期：2023/9/27-2023/10/31

點燈時間：每日17:00-23:00

柚子兌換時間：平日👉17:00-22:00、假日👉8:00-22:00

地點：宜蘭縣冬山鄉中正路1號(冬山車站前廣場)

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裝置藝術 中秋節 公園 水果

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