中秋連假大玩20家「樂園優惠」！ 呼叫月娥扮嫦娥、對中發票、壽星免費入園一次看

中秋連假去哪玩？ 趁著中秋3天連假，各觀光遊樂園推出不同的優惠，像是名字對中「嫦娥奔月」中的指定兩個字，就能免費入園，也有業者是扮成嫦娥等腳色就有精美小禮物，幫大家整理了各家觀光遊樂業者的優惠方案，讓請大家開心過中秋，不但能省下荷包，還能月圓人團圓。

◎兒童新樂園

兒童新樂園。圖／台北捷運公司提供

兒童新樂園祭出中秋連假優惠，9月29日至30日延長營運至晚間9時，10月1日連假最後一天，則營運至晚間6時。臨櫃購買一日樂FUN券3張，贈送價值260元的「貓空纜車一日票」1張，星光樂FUN券特價120元，園區13項大型遊樂設施不限次數一票暢玩到底。

◎六福村主題遊樂園

圖／六福村提供

六福村把扮裝中秋主題角色的範圍放寬，除了嫦娥外，裝扮成后羿、玉兔或狼人，就可以享有499元的入園優惠價。

◎劍湖山樂園

圖／劍湖山提供

中秋到國慶連假(112/9/29-/10/10)連續12天玩劍湖山樂園，9-10月的紙本發票對中1個8，門票500元有找，對中2個8，則是399元，對中3個8的話，就能享有最低299元的入園優惠價；另外，當月壽星只要憑證，就能以350元的優惠價購票；搭乘台灣好行斗六古坑線前往，憑票根購票，每張只要450元，相當打了45折。

◎義大世界

圖／義大世界提供

義大世界在中秋連假期間推出尋找月娥的活動，只要是同音同字而且順序一致、不得拆分，那麼原價899元的門票，直接免費，如果名字不叫月娥也沒關係，只要願意扮裝包括嫦娥在內的中秋主題角色也能免費玩。

◎遠雄海洋公園

圖／遠雄海洋公園提供

9/29至10/1止，3天連假期間，不分男女，只要穿古裝扮成嫦娥，並在入口處打卡上傳臉書或IG，就能免費暢遊遠雄海洋公園。

◎小人國主題樂園

圖／小人國官網

小人國主題樂園推出未滿12歲憑健保卡現場購票享入園優惠票價100元！加碼「來搗蛋就給糖」，只要未滿12歲穿著萬聖變裝+現場購買當日入園門票發票(限購買幼童/學童票)，就可於園內兌換小人國熱銷萬聖限定爆米花乙桶(不指定口味，價值190元)

◎麗寶樂園

圖：麗寶樂園渡假區／提供

只要是12歲以下的小朋友，探索世界或馬拉灣雙園擇一，門票只要99元；加入麗寶樂園渡假區會員，享「天空之夢摩天輪」購票買一送一優惠。

◎西湖渡假村

圖／西湖渡假村提供

12歲以下的兒童只要有成人陪同，門票直接免費。雙人野餐組$888元，搭配12歲以下兒童免費。

◎小叮噹科學主題樂園

圖／小叮噹科學主題樂園提供

小叮噹科學主題樂園憑任一大眾運輸之乘車購票證明，享門票優惠價350元。(每張乘車購票證明限購1張優惠門票)

◎野柳海洋世界

野柳海洋世界海豚表演秀。圖／新北市政府觀光旅遊局提供

3歲以下免費優惠，優惠時間從29日一直拉長到國慶日10月10日，共12天。

◎雲仙樂園

圖／雲仙樂園提供

9/29中秋節當天，搭纜車遊雲仙樂園，全票優惠每人只要250元。於9/29、9/30的18:00~20:00 舉行中秋節自助式宴會餐，18:30~19:30歡樂唱跳泰雅舞+熱力搗麻糬+竹竿舞。

◎小墾丁渡假村

推出烤肉住房專案，預訂29日至30日住房專案，4人同行只要7,600元，可參與中秋活動：互動遊戲比賽拿獎品、歌手表演、中秋抽獎

◎柳營尖山埤渡假村

圖／台南柳營尖山埤渡假村官網

柳營尖山埤渡假村祭出，只要是搭乘台灣好行菱波官田線或者新營客運(黃3、黃4)前來，兒童票可以享有67折，優惠價只要100元。

◎九九峰動物樂園

圖／九九峰動物樂園粉絲頁

亞洲規模最大的鳥類主題動物園－九九峰動物樂園營運滿一年囉，在9月歡度週年慶，只要是9月份壽星，成人票與學生票為280元。

◎九族文化村

圖／九族文化村提供

當月壽星享有700元的優惠價、如果是當日壽星的話，優惠價500元。同時樂園還會送上生日禮物與舉辦頭目級的慶生會，希望讓壽星們留下個難忘回憶；另外，結合日月潭推出「台灣好行日月潭悠遊套票」，暢遊園內遊樂設施加日月潭纜車與搭船遊湖，優惠價只要1,250元。

◎杉林溪森林生態渡假園區

圖／杉林溪森林遊樂區提供

祭出在9/29至10/1連假3天期間，只要搭乘大眾運輸前來，可享有250元的門票優惠價。

◎頑皮世界

圖／台南頑皮世界官網

6歲以下小朋友免費，6歲以上門票也直接打6折，只要480元就能買到，還加碼送60元入園消費折抵券。

◎東勢林場遊樂區

圖／東勢林場遊樂區提供

小車車牌只要有「9」的話，那麼車上每人可享有125元的優惠價，等於直接打對折。

◎泰雅渡假村

圖／泰雅渡假村提供

中秋連假開限定車車入住泰雅皇宮七七折，只要入園的消費者開的愛車顏色是「白」「灰」、「藍」或「黑」，可享有「泰雅皇宮大飯店全房型住宿77折」的優惠，每房2,770元起，一泊二食售完為止。

◎綠舞莊園日式主題遊樂區

圖／綠舞莊園日式主題遊樂區提供

只要在綠舞臉書粉專按讚並且拍照打卡，就送萌寵牧草1把，如果買門票加購浴衣體驗還可以享受9折優惠。

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