中秋節最愛烤肉趴！ 盤點全台「中秋烤肉開放地點」一次看 違規小心罰6千

中秋節烤肉節目安排好了沒？ 一起來看看台北、新北、台中、台南、高雄等全台各縣市烤肉活動地點開放規定，臨時起議想烤肉、聚會也得要注意各縣市規定，全台許多公園綠地禁止烤肉、野炊、燃放鞭炮或煙火，違者最高可處6000元罰鍰。

◎台北市

圖／台北市水利處提供

已2年禁止河濱公園烤肉的台北市，目前僅開放5個河濱公園指定區域，除了平時有4處河濱公園指定區域開放烤肉、野炊，中秋節也在特別時段加開1處「大佳河濱公園」。開放烤肉地點：

．大佳河濱公園：10號門旁高速公路橋下廣場。

．華中河濱公園：華中橋下自行車道北側橋孔指定區。

．道南河濱公園：左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場。

．成美右岸河濱公園：麥帥一橋堤外河岸邊廣場。

．大佳河濱公園：大直橋下指定區。（此為中秋節增開地點，開放時間：中秋連續假期前一日17時起至中秋連續假期結束日24時止）

◎新北市

圖／高灘處提供

新北市河濱公園僅開放「樹林區原住民主題部落公園」烤肉區供民眾烤肉，其餘河濱公園不開放。開放烤肉地點：

．樹林區原住民主題部落公園烤肉區

◎桃園

虎頭山公園烤肉區吸引民眾造訪。記者張裕珍／攝影

「虎頭山公園」是桃園市唯一常態性開放的免費烤肉區，開放時間從上午11點到下午5點，烤肉區分為A區25個爐位，以及B區29個爐位，民眾如果想要申請，可以在當天上午10點30分到風景區管理處登記借用，每人限以一張證件（身分證、健保卡、駕照等證件）申請一個生火烤肉位置，每天僅得申請一次、一個時段，額滿後不再受理申請。開放烤肉地點：

．虎頭山公園烤肉區(需登記)

◎苗栗

苗栗縣往年未曾規範或限制戶外烤肉，民眾烤肉可在住家庭院或適宜空地進行，惟縣內「所有公園全年均禁止烤肉」，避免公園設施遭破壞，今年中秋節也未開放，若查獲在公園烤肉將處600-1200元罰鍰。

◎台中市

台中市清水區鰲峰山公園烤肉區。圖/台中市政府提供

台中今年比照往例，僅開放「清水區鰲峰山公園烤肉區」及「北屯區中正露營區」2處地點烤肉，其餘公園、綠地與園道等公共場所，均禁止烤肉及野炊，違者可處1200元至6000元罰鍰。開放烤肉地點：

．清水區鰲峰山公園烤肉區

．北屯區中正露營區

◎彰化

彰化縣「未開放公園及綠地烤肉」，民眾僅能於自家庭院或空地進行，若被查獲在公園內烤肉，將依相關法規開罰。

◎台南、高雄

台南、高雄的公園綠地「全面禁止」烤肉、野炊、施放鞭炮、燃放煙火等活動，違者台南將處1200元以上、6000元以下罰鍰；而高雄將處1000元以上、6000元以上罰鍰。

◎花蓮市

花蓮市「所有公園全面禁止烤肉」，依據花蓮縣花蓮市公園廣場綠地及停車場使用管理辦法，其中第五條規範，公園內不得使用瓦斯爐、炭爐等，烤肉行為可依法開罰，還有，另依據花蓮縣空地空屋環境維護自治條例、菸害防制法及廢棄物清理法等規定進行罰款。

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