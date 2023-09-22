「台北天空塔」2024年開幕！2大5星飯店進駐，還有透明表演廳直視101

台北信義區即將迎來新地標——「The Sky Taipei台北天空塔」，預計於2024年開幕。這座51層高的建築將同時歡迎兩家五星級飯店，Park Hyatt和Andaz酒店，並提供多樣化的設施，包括餐廳、酒吧、VIP俱樂部、宴會廳和精品概念店，為台北帶來頂級時尚新指標。

圖／翻攝來自The Sky Taipei台北天空塔

「The Sky Taipei台北天空塔」坐落於Commune A7位置，由碩河開發，擁有雙棟建築。全台首座Park Hyatt將位於16至28樓，提供178間客房，每間均擁有49平方公尺的寬敞空間，採用Antonio Citterio大師設計的 B&B Italia & Flexform原創家具，以及Lasvit製作的波西米亞藝術玻璃牆。預計2024年第四季正式開幕。

圖／翻攝來自The Sky Taipei台北天空塔

圖／翻攝來自The Sky Taipei台北天空塔

另一部分的30至43樓，同樣屬於凱悅酒店集團，設有精品酒店品牌Andaz安達仕。此部分規劃243間客房，面積為34平方公尺，挑高達4.3公尺，並融入台灣在地元素，如花蓮太魯閣的天然洞窟和竹藤編織。預計2025年第三季迎賓。

圖／翻攝來自The Sky Taipei台北天空塔

「The Sky Taipei」還將提供9家餐廳、5家酒吧、宴會廳、VIP招待所、超過2000平方公尺的戶外俱樂部與設備齊全的水療中心。飯店內更設有以紐約林肯中心爵士樂廳為靈感的表演廳，可一睹台北101的風采，將帶給讀者嶄新的視聽饗宴。

圖／翻攝來自The Sky Taipei台北天空塔

圖／翻攝來自The Sky Taipei台北天空塔

延伸閱讀：

．漢來28年首次擴建！「台北漢來大飯店」10月開幕，還有天空森林美炸

．高雄新景點「空中鳳城」美炸！打造全新全台首座車站電影院，融合購物與運動中心超狂