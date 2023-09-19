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又一家跟進！國際各大航空實施「登機量體重」 華航長榮這麼說
泰國曼谷航空也跟進了！大韓航空及紐西蘭航空先後宣布實施「量測體重」機制，以確保飛機載重平衡及安全。而泰國曼谷航空也跟進，將自即日起至10/31祭出稱重規定，但於試辦階段已引起不少乘客反彈，對此，台灣航空是否跟進相關機制也成為民眾關注的焦點。
基於飛安，航空業者陸續祭出「量測體重」機制，乘客須於登機前對乘客本人及隨身行李進行稱重，繼大韓航空、紐西蘭航空後，泰國曼谷航空也跟進此規範，宣布自即日起至10/31實施稱重，以精準計算飛機重量之平衡並確保燃料使用量。
隨著各大航空相繼實施相關措施後，不少台灣民眾也好奇，台灣航空是否跟進，而中華航空及長榮航空皆表示，為精準掌握航機載重，將定期配合國際民航單位進行旅客標準重量評估作業，用以確保飛航安全。
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