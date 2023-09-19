歐洲廉航的小祕密！「隱藏費用、熱門航空、擁擠機場」全公開

選擇尼斯機場 欣賞超美風景 / 來源： flickr

圖文/Pei

在歐洲飛行省錢這樣做，不被加價又能避免人擠人！

公開！隱藏費用最多的歐洲航空公司

eurowings主營德國與南歐線 / 來源： pixabay 機票費用到底有哪些內容？你可能沒仔細看的隱形費用早已行之有年？英國政府正計劃對航空公司做出隱形費用的管制，減少熱門航空公司將廣告、行銷之外的各項乘客服務費用加到航班成本上，從座位預訂到額外行李的各個方面都包含在內，我們受惠的時刻來了嗎？

搭乘廉航 可以考慮好再預訂 / 來源： pixabay 附加最多隱形費用的是瑞安航空，例如託運20公斤行李、攜帶隨身行李、加購快速通道、選座和保險，根據英國NetVoucherCodes網站的研究，航班成本竟增加了 344%!

Wizz, EasyJet分別位居前三，接著隱藏費用排名如下：Air Europa, Vueling, Jet2.com, Finnair, Norwegian, British Airways, Lufthansa 不乏傳統大公司，如果附加服務都算進，票價可達到原價的3倍，真是不便宜。

如果大家想在預訂下一個航班時省到旅費，那麼不選擇收費座位就是第一步。其實全球 90% 的航空公司都將預先選為作為常見的附加服務，但有些航空公司在出發前 24 小時辦理登機手續期間提供免費選位的服務，請大家出發前多注意喔。

網購機票和機場登機常見的收費項目

確定搭機前先看清楚所有費用 / 來源： pixabay 我們幫大家整理出常見的額外費用，打包行李時可以再次檢查，避免到機場check in需要支付更多款項──例如帶著超重的行李、行李尺寸超出機票艙等允許的範圍，這些越來越嚴格的檢查項目請大家一定要遵守，免得買好紀念品或辛苦打包好，到了機場必須忍痛拋棄。

托運行李也有一些變化，如美國的航空公司近年決定對國內航班收取行李托運費，甚是有些航空公司的國際航線經濟艙都不附行李，如加拿大航空、美聯航和達美航空的基本經濟艙，照著既有思維去訂機票的話可能要為第一件行李支付75加元（將近1800台幣），或選位需要額外付款！

就算不check in 大件行李，搭乘美國聯合航空，所有短途旅客都可能被收取隨身行李的費用。

以電話訂票或改簽，竟也有可能被收費？在北美，與美國聯合航空電話客服聯絡直接購買或改簽航班，可能被收取25 – 30美元，1000台幣左右的服務費，使用人工服務的成本看來是越來越高了。

歐洲廉航航線排名 「這間」是龍頭

許多人都對廉價航空很有興趣，那麼航線多、航班頻繁的航空公司也許會是好選擇，在航班取消時有機會被安排搭乘下一班次。

西班牙馬略卡非常熱門 / 來源： pixabay

歐洲前5大的低成本航空公司在9月份運營將近5000條航線，按航線數量計算排名如下：

第1仍是瑞安航空，擁有近3000條航線，是易捷航空EasyJet的兩倍多，提供歐洲1/7短途航班，在全球228個機場起降！航線最多的是英國來回義大利和西班牙等國家，等於一半的飛機都貢獻給了英國往來南歐度假的遊客。

第2是易捷航空，今年9月共有約1020條航線，最大部分同樣供應給法國、義大利、葡萄牙等南歐國度。

位列第3的Wizz Air 有 776 條飛往歐洲的航線，來自匈牙利，飛往義大利、羅馬尼亞的航線頻繁，在東歐很有機會體驗Wizz!

排在第4的是Eurowings, 她是漢莎航空集團旗下的廉航，擁有400條航線，其中國際航線386條，德國國內航線14條，西部杜塞道夫是主要機場，最多航班載以德國為主的乘客前往南歐享受陽光與海灘。而第5是Jet2, 在英國10個機場起降，多為英國曼城到西班牙航線，在南歐遇見英國人的機會非常高！

西班牙海鮮飯熱騰騰上桌 / 來源： pixabay 如果想避開繁忙機場、減低行程延誤的可能性，請大家參考9月份的歐洲航班載客量──最多航班量落在伊斯坦堡這全球最大機場，跨洲吸收各國遊客；接著是倫敦希斯羅、正在與航空公司為削減航班做環保這個決定對抗的阿姆斯特丹、法蘭克福、巴黎戴高樂、馬德里、慕尼黑與羅馬機場。

土耳其機場與航空雄心勃勃 / 來源：pixabay 奧地利湖區的茵斯布魯克機場也很夢幻 / 來源：wikimedia 探索機場也是飛行一大樂趣 / 來源： flickr （芝加哥機場）

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎選擇目的地、備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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