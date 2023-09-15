「台味食足」連三天快閃登場！超過50個攤位任吃再抽紅包，還有電子音樂派對超好玩

9/15至9/17圓山花博將熱鬧迎來「有趣市集」携手「農良直賣所」，呈獻連續三日的「台味食足」快閃市集，為美食愛好者帶來前所未有的盛宴！活動匯聚了共54家引人矚目的美食品牌以及型格餐車，絕對是品味探索的天堂。此外，市集更將驚喜現場觀眾，呈現壯闊的大型電子花車巡遊和令人驚艷的鋼管女郎表演，讓讀者盡情沉浸在濃濃的台灣風情之中。

圖／有趣市集提供

今年的「有趣市集X千千進食中」活動攜手「農良直賣所」，再度掀起復古台味潮流！9/15至9/17，市集將迎來45家攤位和九輛型格餐車，將呈現台式美食的多樣風味。更加令人振奮的是，IG粉絲數超過33萬的烹飪達人「KAZU」將親臨現場，親自示範如何以小農商品製作出美味料理。此外，現場還有多款互動遊戲等參與，保證可以享受美食之餘，也能度過歡樂時光！

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現在，讓我們細細品味這次的美食亮點！肉食愛好者絕對不能錯過「RAEX」所推出的市集限定款「黑鑽牛滷燥飯」，它選用澳洲頂級邊腱心牛肉，將白飯提升至人間美味。此外，「LA la Taco啦啦塔可」帶來牛肉口味的「珍珠牛肉塔可」，一咬下就能感受其絕妙美味鹹甜滋味，也可以嘗試珍珠披薩、珍珠拉麵與珍珠麻婆豆腐等。另外喜歡熱潮的夥伴也不能錯過Mr. Cowboy的熱炒漢堡，口味有黑胡椒沙茶牛肉與三杯菇菇牛肉口味等，創新感十足。

圖／有趣市集提供

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而吸睛亮點的九輛餐車也帶來一系列台式美食，主打創意的「小腸不給大腸包」將熱狗堡中的德式香腸換成台灣味香腸，呈現市集限定的台味風味。而具有客家特色的「啤先生Mr. PiPi」攤位，則呈獻搭配台東本地醃製飛魚卵的蘿蔔糕，融合了白蘿蔔的清甜和飛魚卵的鮮味，一吃就愛上。

圖／有趣市集提供

享受美食的同時，連續三天的「台味食足」市集將穿越時光回到1980年代，以最懷舊的台式風格呈現檳榔攤、電子舞台車、鋼管女郎等精彩表演，有吃又有玩，絕對是台灣最熱鬧的快閃市集。

圖／有趣市集提供

最後為了吸引顧客消費還推出Line pay活動，包含單筆滿100元可抽紅包，最高66點；或是加入「好康地圖」官方帳號直接領10元優惠券。快揪團好友一起前往，好吃又好玩。

「有趣市集 #台味食足」活動資訊

ㄧ、時間

𝟮𝟬𝟮𝟯/𝟬𝟵/𝟭𝟱 (五) 𝟭𝟳:𝟬𝟬－𝟮𝟮:𝟬𝟬

𝟮𝟬𝟮𝟯/𝟬𝟵/𝟭𝟲 (六) 𝟭𝟰:𝟬𝟬－𝟮𝟮:𝟬𝟬

𝟮𝟬𝟮𝟯/𝟬𝟵/𝟭𝟳 (日) 𝟭𝟰:𝟬𝟬－𝟮𝟬:𝟬𝟬

二、地點：圓山花博-花海廣場＋音樂庭園（圓山捷運站1號出口，台北市中山區玉門街1號，靠近中山北路、流行館）

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