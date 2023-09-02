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證件拿出來！ 「餐廳飯店+遊樂園」數字優惠集合 火鍋吃到飽、軍人遊樂園93元、6飯店最低免500

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
圖／業者提供

證件優惠集合！ 9月適逢開學月、9/3軍人節、9/28教師節等慶祝好時機，想吃火鍋的壽星證件、教師證、記者證、軍人證等優惠，想住飯店也有承億文旅旗下飯店的超殺優惠，而各家樂園犒賞國軍好夥伴，也紛紛祭出軍人節遊樂園眾多優惠折扣，好吃好玩快把握！

●小福利麻辣鍋

饗賓餐旅旗下的「小福利麻辣鍋」火鍋品牌，祭出「94快樂節」限時優惠，自9/4起至9/6，只要是9/4當天生日壽星並於限時3天至門市用餐，2人同行「壽星本人只要94元」超殺優惠超級划算；加碼9月份生日者也同享口福，只要點極饗和牛套餐，每人還送生食級干貝1份。

圖／小福利麻辣鍋提供
圖／小福利麻辣鍋提供

●馬辣集團

馬辣集團旗下火鍋品牌也祭出9月限定優惠方案，只要2成人以上同行，其一代表持有身分證或健保卡號含「289」任2碼（可重複，例如22、88），或出示教師證、記者證、軍人證任一證件，提前至少1日預訂並主動告知，即可享有指定優惠，包括：馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」；新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「基隆胭脂蝦+阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。

圖／馬辣集團提供
圖／馬辣集團提供

●承億文旅集團

慶祝承億文旅吉祥物「夢獸」的生日（9/25）即將到來，只要身分證上的出生年月日對中「9、2、5任1數字」，即可享雙人房最便宜1399元、四人房1999元優惠，等於每人房價只要500元。

圖／承億文旅提供
圖／承億文旅提供

旗下6間飯店自9/1起至9/5開放預訂，可入住日為9/4起至10/31止平日限定，不含早餐，對中數字即可享快閃住宿專案，包含雙人房最便宜為淡水吹風藍天雅緻雙人房1399元、台中鳥日子綠繡眼雅緻雙人房1499元，而潭日月仁山行政雙人房為4199元加送早餐；至於四人房，最便宜為花蓮山知道綠蛇紋標準四人房1999元、台中鳥日子孔雀家庭四人房2099元。

圖／承億文旅官網
圖／承億文旅官網

●義大遊樂世界

自9/1至9/3限定，軍人本人持證件入園義大遊樂世界，即可享超殺優惠票價93元，同行者最多4位各也只要699元，需與軍人一起購票及入園。

圖／義大遊樂世界提供
圖／義大遊樂世界提供

●劍湖山世界

自9/1至12/31止推出「國軍2人899元」，只要憑軍人身分證、榮民證、眷補證及福利證等證件，即可享全日暢玩2人899元。

圖／劍湖山世界提供
圖／劍湖山世界提供

●六福村

自9/1起至9/30止，只要為現役軍人、軍校教職學生、替代役、退休榮民、國軍聘僱人員、國防部職員或海巡單位等，購票入園六福村時出示證件（如軍人身分證、國軍聘僱員工證等），即可享優惠票價299元。

圖／六福村官網
圖／六福村官網

●遠雄海洋公園

自9/1起至9/30止，遠雄海洋公園推出「軍人暢遊490元」(中秋連假9/29、9/30不適用)，只要是現役軍人、退役軍人、軍校生、軍中行政職員持本人附照片之軍人證，即可享優惠票價490元，同行親友最多4人各可享699元。

圖／花蓮遠雄海洋公園提供
圖／花蓮遠雄海洋公園提供

●九族文化村

即日起至9/3止，九族文化村推出「軍人優惠票價700元」，需出示附照片之軍人身分證或軍人福利證，即可享優惠票價700元，每張憑證皆可購買最多4張優惠票。

圖／翻攝九族文化村臉書
圖／翻攝九族文化村臉書

●麗寶樂園渡假區

自9/1起至9/30止，麗寶樂園推出「軍人優惠票價450元」，現任軍人只要出示有效證件正本，探索世界／馬拉灣擇一只要450元，同行親友最多2位各享699元，而現任軍人搭乘麗寶摩天輪也只要150元，同行親友最多2位各享250元。

圖：麗寶樂園渡假區／提供
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